Bonn. "Wie peinlich! Fake News, und dafür zahlt man Rundfunkbeitrag!" Der TV-Sender Phoenix erntet Spott, weil eine Falschmeldung veröffentlicht wurde. Bereits im Januar diesen Jahres vermeldete der Sender fälschlicherweise das Parteiverbot der NPD.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.07.2017

Phoenix muss sich erneut rechtfertigen. Der TV-Sender von ARD und ZDF vermeldete: „AfD verliert Zulassung ihrer Landeslisten für die Bundestagswahl.“ Jedoch war genau das Gegenteil der Fall. Wie die Berliner Morgenpost berichtete, gab es wohl einen Systemfehler, der automatisch den falschen Artikel veröffentlicht hat. Gerade bei vorhersehbaren Ereignissen werden Artikel für alle möglichen Szenarien entworfen, sodass die Nachricht unmittelbar nach der Verkündung online gestellt werden kann.

Solche Fehler sind besonders für Kritiker ein gefundenes Fressen. Auf Twitter beschwerten sich AfD Mitglieder und Anhänger über die Fake-Meldung des Senders. „Peinlich! Dafür zahlt man Rundfunkgebühren“. Auch sicherlich kein Sender und keine Zeitung mit Absicht falsche Meldungen verbreitet, sind es leider diese Art von Meldungen die sowohl der Konkurrenz als auch den Lesern in Erinnerung bleiben.

„Get it first, but get it right.“ Der Slogan der United Press International (UPI) verdeutlicht die Situation, in der sich besonders die Onlineredaktionen heute befinden. Jeder Sender, jede Zeitung möchte die neusten Nachrichten als erster verbreiten können. Das kann allerdings dazu führen, dass der Slogan umgedreht wird. Man bekommt den Eindruck, es zählt vor allem "get it first" statt "get it right". In Zeiten der "Fake-News" werden auch die Leser bestimmten Meldungen gegenüber immer misstrauischer, da es bereits öfters vorgekommen ist, dass Meldungen zurückgezogen werden mussten.

Was "Fake News" anrichten können Hass und Hetze in den sozialen Medien, Verschwörungstheorien, gefälschte Nachrichten - was gezielte Desinformation anrichten kann, zeigen folgende Beispiele:

Betrüger nutzten den Mord an einer Freiburger Studentin und die Festnahme eines verdächtigen Flüchtlings, um die Grünen-Politikerin Renate Künast Anfang Dezember mit einem erfundenen Zitat per Facebook zu diskreditieren. Nach Medienberichten stellte Künast Strafanzeige. Zudem kritisierte sie das Online-Netzwerk: Trotz eindeutiger Sachlage habe es gut drei Tage gedauert, bis der Eintrag verschwunden sei.

Mitten im US-Wahlkampf sorgte eine in sozialen Medien gestreute Falschmeldung über Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton für einen gefährlichen Zwischenfall in einer Washingtoner Pizzeria. Ein Mann feuerte mit einem Sturmgewehr um sich. Er wollte nach eigner Aussage Gerüchten nachgehen, prominente Demokraten hätten von dem Restaurant aus einen Kindersexring geführt.

Auch andere "Fake News" zugunsten des künftigen US-Präsidenten Donald Trump verbreiteten sich im Wahlkampf erfolgreich im Netz - darunter die erfundene Nachricht, Papst Franziskus habe Trump seine Unterstützung zugesichert. Kritiker warfen Facebook vor, es sei möglich geworden, das Wahlergebnis für Trump durch Lügen zu manipulieren. Das Online-Netzwerk will nun schärfer gegen die Ausbreitung erfundener Nachrichten vorgehen.

Am präsentesten ist wohl die Vermeldung des NPD-Pateiverbots. Am 17. Januar 2017 tauchte auf diversen Webseiten die Schlagzeile auf: Die NPD wird verboten! Darunter waren Spiegel Online, Zeit, Stern und auch Phoenix. Nach diversen Presseerklärungen und Entschuldigungen war dieser Fauxpas vergeben und vergessen, mit der Ansage, dass so etwas natürlich nicht passieren dürfe.