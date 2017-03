Streit zwischen Türkei und Europa

14.03.2017 Berlin . Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat den Niederlanden im Streit um die Auftrittsverbote seiner Minister das Massaker im bosnischen Srebrenica angelastet.

„Wir kennen Holland und die Holländer noch vom Massaker von Srebrenica“, sagte Erdogan am Dienstag bei einer Veranstaltung in Ankara. „Wie verdorben ihre Natur und ihr Charakter ist, wissen wir daher, dass sie dort 8000 Bosniaken ermordet haben.“ Erdogan fügte hinzu: „Niemand soll uns Lektionen in Zivilisation geben. Dieses Volk hat ein reines Gewissen. Aber deren Gewissen ist pechschwarz.“

Tatsächlich hatten das Massaker in Srebrenica 1995 bosnisch-serbische Truppen verübt. Niederländische Blauhelm-Soldaten der Vereinten Nationen hatten den Angreifern die Stadt zuvor allerdings kampflos überlassen. Bei dem Massaker handelte es sich um den schlimmsten Völkermord nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa.

De Maizière: Türkische Politiker dürfen Zuwanderer nicht aufwiegeln

Währenddessen will die Bundesregierung nicht dulden, dass türkische Politiker Migranten in Deutschland aufwiegeln. „Wir sollten nicht die Integrationserfolge der letzten Jahrzehnte gefährden“, warnte Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) am Dienstag nach einer Sitzung der Deutschen Islamkonferenz (DIK) in Berlin.

Die Deutschtürken dürften sich nicht in eine Haltung hineintreiben lassen, in der andere als „Verräter“ oder „Nazis“ abgestempelt würden.

Die Bundesregierung werde nicht auf jeden Nazi-Vergleich und jede Provokation aus Ankara aufgeregt reagieren, erklärte de Maizière. Damit würde man nur den Befürwortern des Präsidialsystems in der Türkei in die Hände spielen. Diese versuchten, sich in der „Opferrolle“ zu präsentieren. Dies sei ein durchsichtiges Manöver.

Der Innenminister trat der Behauptung türkischer Regierungsvertreter entgegen, in Deutschland lebten mehr als 4000 namentlich bekannte Terroristen der kurdischen Arbeiterpartei PKK völlig unbehelligt. Er sagte: „Es gibt eine solche Liste (mit Namen mutmaßlicher Terroristen) nicht.“ Deutschland brauche keinen „Nachhilfeunterricht“ bei der Bekämpfung der PKK. (dpa)