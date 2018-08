Neugierige Passanten haben sich in Wiesbaden an der goldenen Erdogan-Statue versammelt.

In Wiesbaden demontiert die Feuerwehr eine Statue des türkischen Staatspräsidenten Erdogan. Die Stadt hat entschieden, die als Teil eines Kunstfestivals aufgestellte Statue aus Sicherheitsgründen abbauen zu lassen.

29.08.2018 Wiesbaden. Die Stadt Wiesbaden hat die als Teil eines Kunstfestivals aufgestellte Statue des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan wieder abbauen zu lassen. Es habe sich abgezeichnet, dass Protestierende aus dem gesamten Bundesgebiet anreisen würden.

Der Aufwand, das Kunstwerk zu schützen, sei zu hoch gewesen. Der Abbau mithilfe der Feuerwehr sei ohne weitere Vorkommnisse über die Bühne gegangen, teilte die Polizei in einem Tweet mit.

Bereits am Dienstagnachmittag sei es auf dem Platz der Deutschen Einheit "zu hitzigen Diskussionen und Rangeleien" gekommen, sagte Stadtsprecher Ralf Munser am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Polizei habe mehrfach einschreiten müssen. "Nach Einschätzung der Ordnungskräfte wäre eine ruhige und friedliche Atmosphäre nur durch den dauerhaften Einsatz starker Polizeikräfte zu erreichen gewesen." Nach Angaben der Polizei sind am Abend rund einhundert Beamte vor Ort gewesen. Die Lage habe sich zwar hochgeschaukelt, etwas strafrechtlich Relevantes sei allerdings nicht passiert, sagte ein Polizeisprecher.

Im Laufe des Tages sei dann zudem bekannt geworden, dass kurdische Kreise dazu aufgefordert hätten, überregional zu Protestaktionen nach Wiesbaden anzureisen, sagte Stadtsprecher Munser. Das hätte nach Einschätzung der Stadt "einen massiven dauerhaften Polizeieinsatz" nötig gemacht. In dieser Situation hätten Oberbürgermeister Sven Gerich (SPD) und Ordnungsdezernent Oliver Franz (CDU) am Abend den Abbau beschlossen. (dpa)