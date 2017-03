Kommentar zur gemeinsamen Übung von Polizei und Bundeswehr

Berlin. Polizei und Streitkräfte sollen miteinander üben, wie sie während oder nach einer Terrorlage einander ergänzen und unterstützen können. Aber die Trennung der Kompetenzen muss grundsätzlich gewahrt bleiben.

Darf sie? Darf sie nicht? Was die Bundeswehr erkennbar darf und tut: ihren Einsatz im Inneren gemeinsam mit der Polizei proben. Diese Anti-Terror-Übung von Bund und Ländern steht unter besonderer Beobachtung, gerade weil die Bundesminister Thomas de Maizière und Ursula von der Leyen, aber auch Innenminister von sechs Ländern den Finger an die von den Vätern des Grundgesetzes aus historischer Erfahrung gewollte Teilung legen. Die Polizei ist für die Sicherheit im Inneren zuständig, die Bundeswehr steht gegen einen Angriff auf die Landes- und Bündnisgrenzen von außen bereit. So ist es, so war es, aber es könnte sein, dass es nicht so bleibt.

In der vernetzten Welt ist auch die Gefahr des islamistischen Terrors global geworden: jederzeit an jedem Ort – auch in Deutschland. Das ist die Lage. Und diese Bedrohung ist real, hierzulande zuletzt traurig wahr geworden in Ansbach, Würzburg und bei dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin. Alle drei Attentate entsprachen nicht den Kriterien einer terroristischen Großlage, wie sie die Menschen in Paris oder Brüssel erlebt haben. Aber ein solches Szenario mehrerer Anschläge gleichzeitig kann das Land jederzeit ereilen. Und dann?

Es müsste dennoch sehr viel passieren, wenn die Anschläge ein katastrophisches Ausmaß oder einen derart schweren Unglücksfall bedeuteten, dass die Polizei von Bund und Ländern auf die Terrorlage nicht mehr alleine reagieren könnte. Alle Polizeikräfte gebunden, die Gefahr nicht gebannt, die Lage unüberschaubar, weitere Anschläge möglich, die Terroristen noch nicht gefasst, dann und nur dann dürfen Bundesländer erwägen, die Streitkräfte zur Hilfe anzufordern. So steht es in Artikel 35 des Grundgesetzes. Das Grundgesetz muss an dieser Stelle auch nicht geändert werden, um für einen leichteren Einsatz der Bundeswehr im Inneren eine juristische Basis zu schaffen. Ein solcher Einsatz im Inneren ist kein Regelfall, sondern er muss die eng definierte Ausnahme bleiben.

Also sollen Polizei und Streitkräfte miteinander üben, wie sie während oder nach einer Terrorlage einander ergänzen und unterstützen können. Chaos gibt es nach einem Terroranschlag ohnehin, dann sollten zumindest die Verfahren trainiert und belastbar erprobt sein. Es spricht wenig dagegen, wenn die Bundeswehr mit Personal und Wissen beispielsweise bei der Abwehr eines chemischen Angriffs oder der Evakuierung und dem Schutz von Evakuierten hilft, weil die Polizei es nicht (mehr) kann. Nur muss die Trennung der Kompetenzen grundsätzlich so gewahrt bleiben, wie sie heute ist: Die Polizei zur Gefahrenabwehr im Inneren, die Bundeswehr erledigt diesen Job nach außen. Und man sollte den Menschen auch keinen Sand in die Augen streuen: Soldaten sind keine Hilfspolizisten. Die Bundeswehr ist schon jetzt mit ihren Aufgaben und Auslandseinsätzen an der Grenze ihrer Möglichkeiten.