Kommentar zum Asylstreit

Bonn. Mit dem Asylstreit riskieren wir nicht weniger als den gesellschaftlichen Frieden, die Regierung, die politische Stabilität Deutschlands, die Zukunft der EU, ja auch unsere Humanität, kommentiert GA-Redakteur Nils Rüdel.

Deutschland und Europa im Juni 2018: Beim Friseur, in der Kneipe, am Abendbrottisch – überall streiten die Menschen über Flüchtlinge. In Berlin sitzen übernächtigte Spitzenpolitiker zusammen, um ihre vom Asylstreit zermürbte Koalition zu retten. Von München aus treibt die CSU die CDU-Kanzlerin mit Ultimaten vor sich her und riskiert aus Machtkalkül den Bruch der jahrzehntelangen Schwesternschaft.

In Brüssel reden EU-Regierungschefs von Schlagbäumen und ansonsten aneinander vorbei. Angela Merkel, eben noch die Autorität in Europa, hat dort keine Freunde mehr. In Österreich üben Soldaten öffentlichkeitswirksam die Abwehr von Flüchtlingen an der Grenze. Währenddessen irrt im Mittelmeer tagelang ein Schiff mit Flüchtlingen umher auf der Suche nach einem sicheren Hafen.

Das Flüchtlingsthema hat viele Dimensionen und ist unübersichtlich. Die Unübersichtlichkeit hat zu einer Verunsicherung geführt, und die Verunsicherung führt allmählich zu einer Hysterie, die am Ende maximalen Schaden anrichten kann. Wir riskieren nicht weniger als den gesellschaftlichen Frieden, die Regierung, die politische Stabilität Deutschlands, die Zukunft der Europäischen Union, ja auch unsere Humanität. Merken wir noch, was wir da gerade anrichten?

Emotionen gegen Zahlen und Paragrafen

Die Debatte über die Flüchtlingsfrage wird immer hysterischer, weil wir unterschiedliche Sprachen sprechen: Emotionen gegen Zahlen und Paragrafen. Die einen sehen nur hilfsbedürftige syrische Familien, die anderen rechnen den hohem Anteil von afrikanischen Wirtschaftsflüchtlingen aus. Dieselben fürchten unkontrollierte Massenzuwanderung, während andere auf sinkende Flüchtlingszahlen verweisen. Die einen pochen auf die Hoheit über die eigene Grenze, die anderen auf die EU-Verträge von Dublin und Schengen.

Die einen warnen vor überlasteten Sozialsystemen, die anderen berechnen den ökonomischen Nutzen von Zuwanderung in einem Land mit alternder Bevölkerung. Die einen rufen Susanna, Mia und Kölner Silvesternacht, die anderen zeigen auf die niedrige Kriminalitätsrate. Es ist kaum noch möglich, vernünftig über das Thema zu sprechen, die Schreihälse von rechts und links haben übernommen.

Wir alle, Politik und Gesellschaft, sollten deshalb einmal durchatmen und die Sache nüchtern betrachten. Hinter den verschiedenen Positionen stehen doch viele gemeinsame Ziele. Die meisten Deutschen sind für mehr Ordnung und schnellere Asylverfahren.

Politik und Gesellschaft müssen diskutieren

Die meisten wollen, dass Migranten, die hier bleiben dürfen, sich integrieren und dabei Hilfe erhalten – und dass alle anderen konsequent zurückgeführt werden. Die meisten wollen, dass Polizei und Geheimdienste in die Lage versetzt werden, sie vor Kriminalität und Anschlägen zu schützen. Die meisten wollen, dass der Staat den Überblick behält und steuert, wer dauerhaft ins Land kommt und wer nicht. Und die meisten wissen, dass eine Herausforderung wie die Flüchtlingskrise nur europäisch gelöst werden kann.

Wie schaffen wir all das? Dazu gibt es viele Ansätze, darüber müssen Politik und Gesellschaft diskutieren. Hart und kontrovers, aber ohne dabei einzureißen, was uns lieb und wichtig ist. Denn die Asyldebatte, so wie sie inzwischen geführt wird, lähmt Deutschland und Europa. Es gibt noch viele Themen, die dringend Aufmerksamkeit brauchen, von Bildung über Wohnungsnot bis zur Handelspolitik und der Sicherung unseres Wohlstandes. Das alles setzt Handlungsfähigkeit voraus, die wir im Moment nicht haben. Entpörung statt Empörung sollte daher das Gebot der Stunde sein. Die Zeiten sind verrückt genug. Wir müssen vermeiden, dass wir es auch noch werden.