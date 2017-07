GA-Serie „Macht und Mehrheit“

Bonn. Die Demokratie bleibt eine Baustelle, derzeit wird gleich an mehreren Stellen gearbeitet. Aber: Der Duktus hat sich nach der Wahl Donald Trumps verändert.

Es war die Wahl Donald Trumps, die das Fass zum Überlaufen brachte. Seit diesem Tag Anfang November 2016 wird wieder ganz grundsätzlich über Demokratie gesprochen, aber ganz anders als noch ein Jahr zuvor: Sachlich, ohne Häme und ohne den Duktus, dass die ganze Sache ohnehin nichts tauge. Der vorherige Tonfall hatte sich in den Jahren zuvor eingeübt. Plötzlich war auch den schärfsten Kritikern deutlich, dass sich Demokratie nicht von selbst versteht, dass sie in Gefahr geraten und verschwinden kann. Deutschland hat diese Erfahrung zwischen 1930 und 1933 schon einmal gemacht. Am Beispiel der USA zeigte sich jetzt, dass sich Geschichte nicht wiederholt, dass es gleichwohl Parallelen gibt, die den Verdacht nähren, dass auch die Gegenwart Probleme bereit hält, die geradewegs in eine Diktatur führen könnten.

Das Sündenregister der bundesdeutschen Demokratie ist lang. Einmal in vier Jahren wählen die Stimmberechtigen den Bundestag. Ansonsten haben die Abgeordneten das Sagen. In den Ländern und Kommunen gelten andere Fristen und es gibt ein paar mehr Möglichkeiten, per Stimmzettel mitzugestalten. Es bleibt jedoch die Frage, wie demokratisch so eine repräsentative Demokratie eigentlich ist oder sein kann. Einige fordern mehr Beteiligung des Volkes. Andere halten dem entgegen, das würde Populisten Tür und Tor öffnen. Wieder andere glauben, dass die Digitalisierung der Demokratie ganz neue Möglichkeiten eröffnet, indem jedermann jederzeit abstimmen kann. Die Debatte läuft. Eine klare Lösung gibt es derzeit nicht.

Hinter dieser Kritik steckt die Beobachtung, dass seit den 1970er Jahren die Wahlbeteiligung, zwar mit leichten Schwankungen, aber kontinuierlich zurückgeht. Hat der Bürger keine Lust mehr auf Demokratie? Traut er den Kandidaten nicht zu, den Staat in seinem Sinne zu regieren? Politikverdrossene interpretieren die Zahlen in diese Richtung. Untersuchungen zeigen, dass die Sache vermutlich komplizierter ist, weil auch die Zufriedenen nicht zur Wahl gehen. Beängstigend ist jedoch ein Trend in diesem Trend: Es sind ganz bestimmte Gruppen, die nicht mehr wählen gehen. Es sind die ärmeren, die von Armut bedrohten Menschen, die in diesem Land keine Stimme mehr haben. Ganze Stadtteile verschwinden von der politischen Landkarte.

Lese-Ecke der Bundeszentrale für politische Bildung Zum Weiterlesen: Der GA kooperiert bei seiner Serie „Macht und Mehrheit“, die bis zum 12. September zweimal wöchentlich erscheint, mit der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn. Die Bundeszentrale richtet zu jeder Folge in ihren Räumlichkeiten (Adenauerallee 86) eine Leseecke mit eigenen Publikationen ein. Dort können die Themen der GA-Serie weiter vertieft werden. Die Öffnungszeiten: montags bis freitags 9 bis 18 Uhr. Literatur-Tipps: Jürgen Wiebicke: Zehn Regeln für Demokratie-Retter. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2017; Repräsentation in der Krise? Reihe Aus Politik und Zeitgeschichte, Heft 40-42/2016, herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2016. Harald Welzer: Wir sind die Mehrheit, Für eine offene Gesellschaft. Fischer Taschenbuch, 8 Euro. Frank Decker: Demokratiereform 1 + 2. BAPP, Bonn.

Kritik richtet sich an die Parteien. Auch ihnen gehen die Mitglieder aus. Wer noch in der Ortsgruppe mitmacht, tut das oft schon seit Jahren. Die Haarfarbe Grau bestimmt das Bild der Sitzungen. Warum ist Politik in der Partei so unattraktiv geworden? Rekrutieren die Parteien den richtigen Nachwuchs für die Parlamente? Sind die dann gewählten Abgeordneten überhaupt Vertreter des Volkes oder vertreten sie ihre eigenen Interessen oder die irgendwelcher Eliten in Wirtschaft und Gesellschaft? Offenbar gibt es hier Defizite. Wenn sich neue Parteien bilden wie zuletzt die AfD oder die Piraten, dann verweist das auf Mängel bei den alten Parteien.

Es gibt seit einigen Jahren auch unter Intellektuellen ein latente Ablehnung der Demokratie. Auf der politischen Rechten und auch unter Linken sind Stimmen hörbar, die es befremdlich finden, wie unwissende Massen darüber befinden, wer komplizierte und folgenreiche Entscheidungen treffen darf. Sollte man da nicht lieber gleich würfeln? Wie es anders gehen kann, sagen sie jedoch meist nicht. Offenbar wirkt nach, dass solche Debatten in den 1920er Jahren erst zum Sturz der Weimarer Demokratie beitrugen und dann in die Herrschaft Hitlers führten.

Die Krisen-Debatte öffnet das Feld für eine bestimmte Sorte Populisten. Die gibt es in allen Parteien und in der Politik schon immer. Neu ist die Tatsache, dass sie nicht mehr nach konstruktiven Lösungen im Rahmen des Grundgesetzes suchen, sondern das System, die Gewaltenteilung, die Pressefreiheit und viele andere Dinge aushöhlen oder zerstören wollen. Eine Alternative haben sie meist nicht, aber sie sind radikal unzufrieden.

Die Krisen-Debatte hat aber auch der konstruktiven Suche nach Auswegen neuen Schwung gegeben. Es wird geforscht, bisher unauffällige Autoren schreiben Bücher zum Thema und werben für das zentrale Element der Demokratie: Mitbestimmen und Mehrheiten suchen. Darum geht es in der Demokratie.