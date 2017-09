Bonn. Die Bundestagswahl 2017 steht unmittelbar bevor. Damit am Wahltag nichts schief geht, hat der GA ein paar Regeln und Grundsätze zusammengestellt.

Von Katharina Weber, 19.09.2017

Im Prinzip ist wählen nicht schwer: Man geht in sein Wahllokal, macht zwei Kreuze auf dem Stimmzettel und wirft diesen in die Urne. Fertig. Aber was ist, wenn ich jemanden mit ihn die Wahlkabine nehmen will? Darf ich ein Erinnerungsfoto von meinem Stimmzettel machen? Brauche ich Wahlbenachrichtung oder Personalausweis? Eine kleine Orientierungshilfe.

Don't: Keine Parteiwerbung im Wahllokal machen

Die "I love Angie Merkel"-Sprechchöre und AfD-Flyer müssen zu Hause bleiben: Es ist nicht erlaubt im Wahllokal oder unmittelbar davor last minute Werbung für Parteien zu machen. Im Zweifel kann der Wahlvorsteher vom Hausrecht Gebrauch machen und "Störenfriede" rauswerfen.

Do: Die Wahlbenachrichtigung und den Personalausweis mitbringen

In §56 der Bundeswahlordnung steht: "Auf Verlangen hat er (der Wähler) seine Wahlbenachrichtigung abzugeben und, insbesondere wenn er seine Wahlbenachrichtigung nicht vorlegt, sich über seine Person auszuweisen." Das heißt, dem Gesetz nach kommt es im Wahllokal vor allem auf die Wahlbenachrichtigung an. Wird diese vergessen, reicht aber der Personalausweis.

Don't: Nicht zu zweit in die Wahlkabine

Jemanden mit in die Wahlkabine zu nehmen, ist grundsätzlich nicht erlaubt, da es gegen den geheimen Aspekt des Wahlrechts verstößt. Ausnahmen bestätigen aber die Regel: Eltern mit kleinen Kindern dürfen diese mitnehmen, solange diese intellektuell nicht nachvollziehen können, wofür Mama und Papa abgestimmt haben. Grob gesagt bedeutet das: solange sie nicht lesen können.

Wähler, die des Lesens nicht mächtig sind oder die körperlich nicht in der Lage sind, zu wählen, dürfen zusammen mit einer Hilfsperson ihrer Wahl in die Kabine.

Do: Nur in der Wahlkabine wählen

Persönlich mag es einem Wähler vielleicht egal sein, ob jemand anders beobachtet, wo auf dem Wahlzettel das Kreuzchen gemacht wurde. Trotzdem wäre der Stimmzettel ungültig, wenn außerhalb der Wahlkabine gewählt würde. Wer in der Schlange schon abgestimmt hat, kann einen neuen Wahlzettel verlangen, um ordentlich abstimmen zu können.

Aus Versehen das Kreuz an der falschen Stelle gemacht? Auch dann kann man einen neuen Wahlzettel erhalten.

Don't: Kein Selfie in der Wahlkabine

Für die Blogger und Instagram-Persönlichkeiten da draußen, die ihr Leben minutiös im Netz dokumentieren, mag das hart sein, aber: Das Fotografieren ist in der Wahlkabine nicht erlaubt. Ein Selfie mit dem Wahlzettel in der Hand muss dementsprechend ohne Kreuzchen vor dem Wahlgang gemacht werden.

Do: Das Eckige muss in das Runde

Auf dem Wahlzettel muss klar erkennbar sein, für welchen Kandidaten oder welche Partei abgestimmt wurde. Es empfiehlt sich also, das Kreuz in den dafür vorgesehenen Kreis zu zeichnen. Der Zettel ist außerdem kein geeigneter Ort für Lob oder Kritik; das würde die Stimme ungültig machen. Verzierungen sind theoretisch erlaubt, aber nicht empfehlenswert.

Übrigens: Womit das Kreuz gemacht werden muss, ist nicht vorgeschrieben. Wählen per Lippenstift oder Kayal ist möglich.

Don't: Kein kreatives Falten

Origami ist zwar schön, aber bitte nicht mit dem Wahlzettel. Es darf für Außenstehende nicht erkennbar sein, wo abgestimmt wurde. Darüber hinaus muss der Zettel durch die schmale Öffnung der Urne passen. Das kappt meist nur mit der vorgegebenen Faltung.

Do: Auf die Zeit achten

Offen sind die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr. Um Punkt 18 Uhr werden die Türen verschlossen und niemand mehr hereingelassen. Wer um kurz vor sechs kommt und es noch ins Lokal schafft, darf trotz geschlossener Türen auch um kurz nach sechs noch seine Stimme abgegeben.

Generell empfiehlt sich aber frühzeitig zu kommen, um Schlangen an zu vermeiden. Wer per Briefwahl abstimmt, muss darauf achten, dass der Umschlag spätestens bis 18 Uhr bei der zuständigen Stelle eingeht.

Welche Parteien treten an? Was sind Ihre Positionen? Mit welcher Partei habe ich die größten Übereinstimmungen? Der Wahl-O-Mat beim General-Anzeiger kann bei der Entscheidung helfen.