Merkel lud zum Gipfel ein

An 60 von 127 Messstellen in NRW werden laut Bezirksregierung die nach EU-Recht zulässigen Jahresmittelwerte von 40 Mikrogramm des giftigen Reizgases Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft derzeit nicht eingehalten. Ein Blick auf Bonn und Köln:

Bonn: 117.405 Diesel-Fahrzeuge sind laut städtischem Presseamt zum 1. Januar 2017 in Bonn zugelassen gewesen. Davon entfielen allerdings 78.538 auf Firmen wie die Deutsche Post und die Telekom, deren Autos nicht alle in Bonn, sondern überall in der Republik unterwegs sind. Darunter sind aber auch die Bonner Handwerksbetriebe. An zwei von drei Bonner Messstellen wurde der EU-Richtwert im Vorjahr laut Landesamt für Natur Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) überschritten. Diesel-Fahrverbote lehnt die Stadt zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings ab und fordert stattdessen eine Erweiterung der Kennzeichnungsverordnung auf Bundesebene (Stichwort: blaue Plakette), die bundesweit einheitliche Festsetzungen für Fahrverbote und Ausnahmeregelungen vorsieht.

Köln: In Köln sind laut Stadt rund 191.000 Dieselfahrzeuge gemeldet, 157.000 davon sind Pkw. Der zulässige Jahresmittelwert wurde an den 14 Stickoxid-Messstellen im vergangenen Jahr laut Lanuv unter anderem an der Messstelle Clevischer Ring mit 63 und Justinianstraße mit 53 Mikrogramm deutlich überschritten. „Die Bundesregierung muss endlich mehr Druck auf die Automobilindustrie ausüben, damit es zu Umrüstungen kommt. Nur dann werden wir Fahrverbote durch Gerichtsurteile verhindern können“, sagte Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker am Dienstag zu einem möglichen Diesel-Fahrverbot.