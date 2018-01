KLOSTER SEEON. Erstmals führt Alexander Dobrindt als Landesgruppenchef die CSU-Klausur in Seeon. Die Christsozialen haben dort vor allem ein Ziel.

Vielleicht hilft so eine Nacht in der ehemaligen Klosterzelle. Denn das Jahr wird aller Voraussicht nach hart. Wenn Alexander Dobrindt, seit Ende September Vorsitzender der einflussreichen CSU-Landesgruppe im Bundestag, an diesem Donnerstag im oberbayerischen Kloster Seeon die „Mutter aller Klausuren“ eröffnet, wie es Parteichef Horst Seehofer einmal formuliert hat, geben sich für drei Tage Prominente die Klinke in die Hand. Immer vorne dran: Dobrindt, als Landesgruppenchef erstmals Gastgeber der Klausur, der seine 45 Bundestagsabgeordneten auf ein schwieriges Jahr mit weiter ungewisser Regierungsbildung einstimmen muss.

Die CSU hat bei ihrer Winterklausur vor allem ein Ziel: Sie geht mit Blick auf die Sondierungsgespräche von Union und SPD über eine Neuauflage der großen Koalition geschlossen ins Kloster. Nach über 40 Jahren im von Politlegenden umwobenen Wildbad Kreuth, wo die CSU wegen hoher Pachtforderungen von Eigentümerin Helene Herzogin in Bayern auszog, versammelt sich die Landesgruppe nun bereits zum zweiten Mal im Kloster Seeon wenige Kilometer vom Chiemsee entfernt.

Für die CSU beginnt mit der Klausur im Kloster ein für sie eminent wichtiges Jahr. Sowohl Parteichef Seehofer wie auch Dobrindt haben die Landtagswahl im September in Bayern vor Augen, wo die CSU mit allen verfügbaren Mitteln ihre absolute Mehrheit verteidigen will – gerade nach den herben Verlusten bei der Bundestagswahl.

Als Seehofers Statthalter in Berlin kommt Dobrindt dabei eine zentrale Rolle zu. Die Abteilung Attacke kennt und beherrscht der 47 Jahre alte Diplom-Soziologe aus dem Effeff. Von 2009 bis 2013 war er CSU-Generalsekretär und somit maßgeblich verantwortlich für die Wahlkampfstrategie seiner Partei. Nur wenige Tage nach der Bundestagswahl 2017 kehrte er als Nachfolger der langjährigen Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt in die Parteipolitik zurück.

Dobrindt muss ein besonderes Händchen beweisen

Schon während der Jamaika-Sondierungen war zu spüren, dass Dobrindt, befreit vom Amt des Bundesverkehrsministers und somit von allen Maut-Lasten, wieder ganz in seinem Element war. Mit Lust stänkerte er gegen „Schwachsinnsthemen“ der Grünen, nahm sich die FDP zur Brust und gab gerne den Hardliner. Und auch jetzt, pünktlich zur Vorsondierung mit der SPD, setzen die Christsozialen in der Asylpolitik auf Härte, wollen die Sozialleistungen für Asylbewerber massiv einschränken und tun damit, was sie am liebsten machen: „CSU pur“, wie Seehofer immer wieder gerne betont.

Dobrindt muss als Landesgruppenchef ein besonderes Händchen beweisen – in einem unkalkulierbaren Jahr. Neuwahlen nicht ausgeschlossen. Seine Loyalität gilt Parteichef Seehofer, für dessen Nachfolge neben dem Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, und Wirtschaftsministerin Ilse Aigner auch Dobrindt gehandelt wird. Aber er wird sich auch mit dem designierten Ministerpräsidenten Markus Söder arrangieren müssen. Beide gelten nicht als Verbündete.

Beim Startschuss ins neue Jahr trifft Dobrindt auch auf einen alten Bekannten der CSU: Viktor Orbán, Ministerpräsident von Ungarn, wird in Kloster Seeon zum Meinungsaustausch erwartet, ebenso der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, Mathias Döpfner wie auch der Bonner Unternehmensgründer Frank Thelen. Und zum Abschluss natürlich die Sternsinger. An Heilig Drei König in Bayern ein Pflichttermin bei der CSU.