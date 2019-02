Festakt in Weimar

Bundesratspräsident Daniel Günther (l-r), Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Frau Elke Büdenbender in der Herderkiche in Weimar.

Am 6. Februar 1919 tritt die Verfassungsgebende Deutsche Nationalversammlung in Weimar erstmalig zusammen, die Eröffnungsrede hält der Volksbeauftragte Friedrich Ebert.

06.02.2019 Weimar. Mit ihr wurde vor 100 Jahren ganz offiziell aus dem monarchischen Deutschen Reich eine parlamentarische Republik: Die Weimarer Verfassung gilt als erste demokratische Grundordnung Deutschlands. Ihre Wirkung sehen Politiker auch heute noch.

100 Jahre nach der Eröffnung der Nationalversammlung in Weimar haben Politiker die Bedeutung der ersten deutschen demokratischen Verfassung betont.

Weimar stehe auch für einen Wendepunkt in der deutschen Geschichte, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Mittwoch in Weimar vor einem der Weimarer Verfassung gewidmeten Festakt im Deutschen Nationaltheater (DNT). "Im Deutschen Nationaltheater trat zum ersten Mal ein Parlament zusammen, das gewählt wurde in freien und gleichen Wahlen. Hier in Weimar trat zum ersten Mal in einem solchen Parlament eine Frau ans Rednerpult", sagte Steinmeier. Die Verfassung war von der Nationalversammlung erarbeitet worden.

Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow verwies auf die andauernde Bedeutung der Weimarer Verfassung. Deren Essenz präge Deutschland heute noch und werde auch die Weichenstellungen der nächsten Jahrzehnte beeinflussen, so der Linken-Politiker. Es sei "nicht banal, was vor 100 Jahren geschehen ist". Die Weimarer Verfassung bezeichnete er zum Auftakt der Jubiläumsfeier für die erste parlamentarische deutsche Demokratie als Meilenstein für Deutschland.

Am Mittwoch kommen in Weimar hunderte deutsche und internationale Gäste, darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und andere Spitzenpolitiker aus Bund und Ländern sowie Vertreter von Verfassungsorganen zusammen, um an die Verfassung zu erinnern. Sie wurde zur Grundlage für die später mit Blick auf den Tagungsort der Nationalversammlung genannten Weimarer Republik. Mit ihr verbunden sind Errungenschaften wie ein gleiches Wahlrecht unabhängig von Geschlecht und Stand.

Den Auftakt zum Gedenken machten am Mittwoch ein ökumenischer Gottesdienst und ein Bürgerfest der Stadt. Für die Veranstaltungen wurden hohe Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Die Innenstadt wurde umfangreich abgesperrt. Der sonst von Touristen bevölkerte Theaterplatz vor dem DNT war fast menschenleer. Dagegen hatten sich Schaulustige vor einem Hotel versammelt, in dem sich Steinmeier mit Vertretern von Stadt, Land und dem Verein Weimarer Republik getroffen hatte. (dpa)