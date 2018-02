Kommentar zum Durchbruch bei Koalitionsverhandlungen

Berlin. Die Union und die SPD erzielen einen Durchbruch bei den Koalitionsverhandlungen. Martin Schulz will den Chefposten in der SPD aufgeben. Nahles wäre eine gute Wahl, kommentiert Holger Möhle.

Diese GroKo fordert ihre Opfer. Noch nie haben der Ausgang einer Bundestagswahl und folgende Sondierungs- und Koalitionsgespräche derart viel Zeit verbraucht und Staub aufgewirbelt wie die Verhandlungen der Jahre 2017 und 2018.

Jetzt werden als Folge der Einigung auf ein solches Regierungsbündnis auch in der SPD die Karten ganz neu gemischt. Martin Schulz, mit großen Vorschusslorbeeren und zeitweilig hoffnungsvollen Werten gestarteter SPD-Vorsitzender, wird wohl den Chefposten der deutschen Sozialdemokratie aufgeben.



Er tut dies aus mehreren Gründen, die ihn objektiv wie subjektiv zu dieser Entscheidung getrieben haben. Erstens: Schulz ist nach dem schlechtesten SPD-Ergebnis bei einer Bundestagswahl nach dem Krieg maßgeblich verantwortlich für diesen Niedergang.

Zweitens: Er hat der SPD Erneuerung in der Opposition versprochen, aber ihr den Eintritt in eine nächste GroKo näher gebracht. Drittens: Schulz sieht für sich die einmalige Chance als deutscher Außenminister internationale Politik mitzugestalten – auch über sein Leib- und Magenthema Europa hinaus. Viertens: Ein Teil der SPD-Mitglieder könnte Schulz den Eintritt ihres Vorsitzenden in ein Kabinett übel nehmen und beim Mitgliederentscheid über eine GroKo den Daumen senken.



Sollte Andrea Nahles tatsächlich Schulz im SPD-Vorsitz beerben, wäre sie die erste Frau in diesem Amt – und zudem eine sehr gute Wahl. Merkel und Nahles würden diese GroKo steuern. Merkel hält große Stücke auf Nahles, weil sie weiß, dass Nahles in ihren eigenen Reihen meist den richtigen Ton trifft. Nahles hat etwas, was Schulz zuletzt fehlte: Akzeptanz, Autorität. Kurz: Sie kommt bei den Genossen an. Nahles wird sehr viel mehr als Schulz in den Regionalkonferenzen, in denen die SPD-Spitze für diesen Koalitionsvertrag wirbt, die nötige Stimmung für eine Zustimmung verbreiten können. Aber Schulz hat gut verhandelt. Er hat mit Außen, Finanzen und Arbeit gleich drei Schlüsselressorts für die SPD geholt. Das ist ein Wort.



Die 464 000 SPD-Mitglieder haben die Wahl: Ja oder Nein zu einer nächsten GroKo unter Führung von Angela Merkel. Die SPD steht am Scheideweg. Bislang ist sie aus jeder Koalition unter Merkel kleiner herausgekommen als sie hineingegangen ist. Das ist inzwischen auch für Merkel zu einem Problem gewachsen. Die CDU-Vorsitzende ist auf ein Ja der SPD-Basis angewiesen. Sonst drohen Neuwahlen. Merkel braucht Nahles für den Erfolg eines SPD-Mitgliedervotums. Es wäre der erste Schritt in ihr gemeinsames Bündnis.