Nach JA zur GroKo

04.03.2018 Berlin. CDU und CSU haben erleichtert über das Ja der SPD-Mitglieder zu einer neuen großen Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) reagiert, andere halten es indes für einen Fehler. Die Reaktionen zur SPD-Entscheidung.

„Ist eine gute Entscheidung für Deutschland“, twitterte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am Sonntag. Zuvor hatten die SPD-Mitglieder mit rund 66 Prozent für die Annahme des Koalitionsvertrages mit CDU und CSU gestimmt. Sie freue sich über die breite Zustimmung in der SPD, schrieb Kramp-Karrenbauer weiter.

"Es ist gut, dass nun Klarheit bei der SPD herrscht und sie sich Monate nach der Bundestagswahl für das Eintreten in eine neue Regierung entschlossen hat", erklärte auch die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner. "Das ist in dieser Situation das einzig Richtige und Verantwortungsvolle."

„Die Erleichterung überwiegt, dass unser Land jetzt eine neue Bundesregierung bekommt und die Koalition zwischen CDU, CSU und SPD fixiert wird“, sagte auch CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in München. Deutschland brauche nach der längsten Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik „Dynamik, Aufbruch und Zusammenhalt und werden uns jetzt entschlossen an die Arbeit machen. Die SPD muss jetzt Vertragstreue und innere Stabilität beweisen.“

In Bildern: SPD stimmt für neue GroKo Foto: Kay Nietfeld Olaf Scholz nach Bekanntgabe des Ergebnisses beim SPD-Mitgliedervotum.

Foto: Kay Nietfeld Unzählige Journalisten hatten sich am Sonntagmorgen in der SPD-Zentrale im Willy-Brandt-Haus versammelt.

Foto: Michael Kappeler Juso-Chef Kevin Kühnert hatte für ein "Nein" beim SPD-Mitgliedervotum getrommelt.

Der Chef der Mandatsprüfungs- und Zählkommission, Schatzmeister Dietmar Nietan, verkündet das Ergebnis des SPD-Mitgliedervotums.

Foto: Kay Nietfeld Die Statue von Willy Brandt in der SPD-Parteizentrale in Berlin.

Foto: Gregor Fischer Für die SPD ist es wohl die teuerste Regierungsbildung ihrer Geschichte: Das Mitgliedervotum kostet 1,5 Millionen Euro.

Foto: Gregor Fischer Am Samstagnachmittag traf der Lastwagen mit den Abstimmungsbriefen am Willy-Brandt-Haus in Berlin ein.

Foto: Kay Nietfeld In der SPD-Parteizentrale, dem Willy-Brandt-Haus in Berlin, werden die Stimmen für das Mitgliedervotum ausgezählt.

Zufrieden zeigte sich freilich auch SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles. Auf die Frage, ob sie mit einer Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder gerechnet habe, sagte sie in Berlin: „Ich habe in den letzten Tagen mit gar nichts mehr gerechnet. Ich bin froh, dass es jetzt so gekommen ist.“ Sie betonte, dass das Votum die Partei nicht spalten werde: „Wir bleiben jetzt zusammen.“

Der Juso-Vorsitzende und GroKo-Gegner Kevin Kühnert bedauerte dagegen den Ausgang des Mitgliederentscheids: „Sind angetreten, um zu gewinnen. Daher erstmal: Enttäuschung“, schrieb er am Sonntag auf Twitter. „Kritik an Groko bleibt.“ Ohne die Jusos werde es keine Erneuerung der SPD geben. „Morgen geht's los.“

Die SPD ist nach den Worten von Linken-Chef Bernd Riexinger erneut Steigbügelhalter für eine große Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel. Die SPD hätte sich vielmehr für neue Mehrheiten einsetzen sollen, sagte Riexinger am Sonntag in Berlin in einer ersten Reaktion. Die SPD gehe geschwächt und teilweise gespalten in die neue Regierung.

Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht will den hohen Anteil an Gegnern einer großen Koalition bei der SPD für einen linken Aufbruch in Deutschland nutzen. „Ich bedauere den Ausgang des SPD-Mitgliederentscheids“, sagte Wagenknecht in Berlin. „Nach monatelangem Gezerre um Macht und Posten geht die SPD jetzt unter Bruch ihres vorherigen Versprechens in die Weiter-so-Koalition.“ Trotzdem sei es ermutigend zu sehen gewesen, wie Teile der SPD in den vergangenen Wochen trotz massiver Einschüchterungsversuche tapfer gegen die Weiter-so-Politik ihrer Führung gekämpft hätten. „Wir müssen jetzt nach vorne schauen und gemeinsam darüber diskutieren, wie wir das für einen neuen Aufbruch von links nutzen können“, sagte sie. Wagenknecht hatte bereits für eine linke Sammlungsbewegung geworben, um ehemalige SPD- und Grünen-Wähler anzusprechen.

Ex-Grünen-Chef Cem Ödzemir hat Union und SPD beglückwünscht zum Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheids. „Habemus GroKo: Glückwunsch!“, twitterte er nach Bekanntgabe des Ergebnisses. „Konstruktive Opposition, bereit zum Dialog - für Infrastruktur der Chancen & für unsere liberale Gesellschaft - in der man sich frei bewegen, frei atmen & frei äußern kann. Für Klima, Europa & wertegeleitete Außenpolitik frei von schmutzigen Deals.“

Wirtschaftsverbände haben das Votum der SPD-Mitglieder begrüßt. "Endlich haben wir Gewissheit, dass noch vor Ostern eine neue entscheidungs- und handlungsfähige Regierung das Ruder übernimmt", erklärte der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer. Für die Wirtschaft, die Handwerksbetriebe und ihre Beschäftigten sei von entscheidender Bedeutung, "dass die Hängepartie der vergangenen Monate endlich ein Ende hat".