Sahra Wagenknecht im Porträt

Wird am Samstag beim Treffen der Linken in Berlin wohl einige Fragen beantworten müssen: Sahra Wagenknecht.

12.01.2017 Berlin. Sahra Wagenknecht irritiert mit (rechts-)populistischen Aussagen zunehmend ihre Genossen. Wenn die Linke an diesem Samstag über den ersten Entwurf ihres Wahlprogrammes sowie über den Fahrplan bis zur Bundestagswahl berät, wird Wagenknecht vermutlich einige Fragen zu beantworten haben.

An diesem Wochenende endlich wieder ein Auftritt in der „Kleeblatt“-Formation. Die Linke-Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger gemeinsam auf einer Bühne mit den Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl, Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht. Das ist in diesen Tagen nicht ganz selbstverständlich. Das Kleeblatt symbolisiert unter anderem Glück, doch so weit würden die Parteichefs Riexinger und Kipping in Bezug auf ihr Verhältnis zu Wagenknecht wohl nicht gehen.

Zuletzt hatte die Co-Vorsitzende der Linke-Bundestagsfraktion eine deutliche Reaktion Riexingers ausgelöst, als dieser sich erkennbar von Aussagen Wagenknechts distanzieren musste. Die einstige Frontfrau der Kommunistischen Plattform, eine Art Ober-Linke in der Partei, hatte in einem Interview mit dem „Stern“ Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine „Mitverantwortung“ für den Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidtplatz gegeben. Gründe dafür seien „die unkontrollierte Grenzöffnung“ sowie eine „kaputtgesparte Polizei“, wobei Wagenknecht unerwähnt ließ, dass die Grenzen nach Deutschland als Teil des Schengen-Raumes ohnehin geöffnet waren.

Die Parteispitze der Linken jedenfalls war nach diesen Äußerungen einigermaßen entsetzt. „Wir haben eine klare Programmatik – wir kritisieren Frau Merkel nicht dafür, dass sie die Grenzen nicht geschlossen hat oder gar Auffanglager oder ähnliche Dinge eingeführt hat“, so Riexinger. Die Ursache für Terrorismus sei nicht, dass Merkel nicht die Grenzen nach Deutschland geschlossen hat. Die Linke habe eine Programmatik, an die sich auch Wagenknecht als Spitzenkandidatin zu halten habe.

Viele Genossen sind irritiert

Wenn die Linke an diesem Samstag in Berlin über den ersten Entwurf ihres Wahlprogrammes, das ein Parteitag im Juni beschließen soll, sowie über den Fahrplan bis zur Bundestagswahl berät, wird Wagenknecht vermutlich einige Fragen zu beantworten haben. Beispielsweise: Wie hält es die 1969 in Jena geborene Tochter einer Deutschen und eines Iraners beispielsweise mit dem Populismus? Im „Stern“ antwortete sie darauf: „Ich versuche mich so auszudrücken, dass die Leute mich verstehen.“

Dass Wagenknecht dabei immer wieder in den Geruch gerät, mit Positionen um Gunst und Wähler zu werben, die auch bei Anhängern der rechtspopulistischen AfD verfangen, irritiert viele Links-Genossen zunehmend. Zuletzt twitterte der Vertreter des rechtsnationalen Flügels der AfD, André Poggenburg, gar: „Frau Wagenknecht, kommen Sie zur AfD!“ Beim letzten Parteitag in Magdeburg war Wagenknecht wegen ihrer „menschenfeindlichen“ Position in der Flüchtlingspolitik mit einer Torte beworfen worden.

Wagenknecht, zuvor wirtschaftspolitische Sprecherin ihrer Fraktion, hatte erst im Oktober 2015 gemeinsam mit Dietmar Bartsch den Vorsitz der Linke-Bundestagsfraktion von Gregor Gysi übernommen. Gysi hatte in einem Interview mit dem „General-Anzeiger“ zu seinem als angespannt geltenden Verhältnis zu Wagenknecht gesagt: „Ach, das ist gar nicht so schlecht. Sie ist meine beste Nachfolgerin. Ich hab' ja auch nur eine. Wir kriegen das schon hin.“

Ob Wagenknecht und die Linke-Spitze das auch im Wahlkampf hinkriegen, muss sich noch zeigen. Mit Co-Fraktionschef Bartsch, dem Wagenknecht und ihr heutiger Ehemann Oskar Lafontaine noch 2012 beim Parteitag in Göttingen den Sprung an die Parteispitze versperrt hatten, hat Wagenknecht aktuell eine Art taktischen Frieden geschlossen. (Holger Möhle)