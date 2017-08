Berlin. Der Generalsekretär Tauber stellt erste Plakate und eine Merkel-Broschüre mit originellen Fotos vor. Rund 20 Millionen Euro nehmen die Christdemokraten für ihre Kampagne nach eigenen Angaben in die Hand.

Von Gregor Mayntz, 08.08.2017

Ein Schreiner, der sich auf sein Holz konzentriert, eine Mutter, die ihrem Sohn vorliest, und zwei Polizisten von hinten, die einen Platz beobachten. Das sind die Motive für die „erste Welle“ von Großplakaten, die die CDU an 22 000 Stellen der Republik aufstellt. Angela Merkel hingegen fehlt.

Die Bundeskanzlerin ist auf kleineren Plakaten präsent und soll zusammen mit den Symbolbildern für Arbeit, Familie und Sicherheit bei den Wählern ein Grundgefühl erzeugen, mit dem die CDU gemeinsam mit ihrer Schwesterpartei CSU nach der Bundestagswahl am 24. September weiterregieren will: „Wir arbeiten für ein Land, in dem wir gut und gerne leben“, erläuterte Generalsekretär Peter Tauber am Montagnachmittag bei der Vorstellung der Werbestrategie seiner Partei.

Rund 20 Millionen Euro nehmen die Christdemokraten dafür nach eigenen Angaben in die Hand, rund vier Millionen weniger als die Herausforderer von der SPD. Auch dort werden zunächst vor allem die Themen gesetzt. Die großformatigen Porträts kommen später. Doch ganz auf die Bundeskanzlerin als Zugpferd will die CDU auch in der frühen Phase nicht verzichten.

Am Freitag kommt sie aus dem Urlaub zurück, und am Samstag beginnt die Serie von Großveranstaltungen in allen Teilen Deutschlands. Alles wird eingerahmt von einem neuen Farben-Design, in dem die CDU Schwarz, Rot und Gold modifiziert mit Gelb und Dunkelrot. Die Nationalfarben wolle man „nicht den Falschen überlassen“, meinte Generalsekretär Tauber.

In Millionenauflage wollen die CDU-Wahlkämpfer dazu Infoheftchen in die Haushalte bringen. Ein handgeschriebener Gruß der Kanzlerin leitet ein Potpourri von Merkel-Fotos ein – mit viel Mut auch zu weniger vorteilhaften Aufnahmen. Damit habe man den „Facettenreichtum“ der Spitzenkandidatin rüberbringen wollen, sagte Tauber – und vielleicht auch ihren Humor.

Zu den originellsten Motiven zählt dabei Merkel mit offenbar genussvoll und voll Vorfreude geschlossenen Augen in Erwartung eines Begrüßungskusses von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Ein Kinderbild der dreijährigen Angela, die damals noch nicht Merkel, sondern Kasner hieß, hat die CDU zu dem Motiv Merkel mit Kindern gestellt.

Dieser Teil ist also zunächst die Inszenierung eines bewusst „weichen“ Wahlkampfes, der sich nicht um bessere oder schlechtere Konzepte für Deutschland dreht. Wenn sich etwas dreht, dann Merkel um sich selbst.