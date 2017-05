Grenzkontrollen im Schengen-Raum

Streitpunkt Grenzkontrollen: Eine Polizistin an der österreichischen Grenze an der A8.

Berlin. Der Bund lehnt das Ansinnen der EU ab, Kontrollen bald wieder abzuschaffen. Die Wiederherstellung des Schengen-Raums hänge von der Sicherung der EU-Außengrenzen ab.

Von Birgit Marschall, 04.05.2017

Bundesregierung und EU-Kommission steuern auf einen neuen Streit über die Aufhebung der Grenzkontrollen zu. Brüssel hat die Kontrollen letztmalig für maximal weitere sechs Monate erlaubt, forderte Deutschland, Österreich und drei weitere Schengen-Länder zugleich aber auf, sie schrittweise bis November zu beenden. Berlin wies das gestern zurück.

Ob in sechs Monaten ein Verzicht auf Grenzkontrollen verantwortbar sei, „das lässt sich heute wirklich nicht belastbar sagen“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Die Wiederherstellung des Schengen-Raums hänge von der Sicherung der EU-Außengrenzen ab. Hier sei zwar viel geschehen, aber noch nicht genug. „Wir sind der festen Auffassung (...), dass ein Verzicht auf die derzeit durchgeführten Grenzkontrollen nicht infrage kommt“, sagte er.

Führende Unionspolitiker gingen noch weiter. „Auf Binnen-Grenzkontrollen können wir erst verzichten, wenn die EU-Außengrenzen gesichert sind und das Dublin-Verfahren für Flüchtlinge wieder funktioniert“, sagte Günter Krings (CDU), Staatssekretär im Bundesinnenministerium. „Stand heute können wir kein Enddatum für die Grenzkontrollen nennen“, erklärte der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach.

Deutschland und EU uneins

Deutschland hat die Identitäts- und Visumskontrollen durch die Bundespolizei, die nach den Regeln des Schengen-Raums von 26 EU-Staaten eigentlich der Vergangenheit angehören sollten, nach dem Ausbruch der Flüchtlingskrise an der Grenze zu Österreich im September 2015 eingeführt. EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos sagte dazu am Dienstag in Brüssel: „Die Zeit ist gekommen, schrittweise zu einem voll funktionsfähigen Schengen-Raum zurückzukehren.“

Er sehe nicht, dass innerhalb von sechs Monaten die Sicherung der EU-Außengrenzen funktionieren werde, sagte Krings. Für eine weitere Verlängerung der Grenzkontrollen ab November gebe es dann „noch andere Möglichkeiten auch im Schengen-Recht, etwa zum Schutz der nationalen Sicherheit“. Ein Argument dafür wäre etwa der Hinweis auf Terrorismusabwehr.

CDU und SPD wollen Grenzkontrollen vorerst beibehalten

Auch Bosbach sieht die EU weit von einer funktionierenden Migrationssteuerung entfernt. „Die EU-Außengrenzen waren für irreguläre Migration nie durchlässiger als heute. Der Zuwanderungsdruck in die EU hält unvermindert an“, sagte er. Auch der Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses, Ansgar Heveling (CDU), sagte: „Die EU muss erst ihre Hausaufgaben machen und die EU-Außengrenzen verlässlich sichern, dann könnten später auch die Binnen-Grenzkontrollen wieder wegfallen.“

Italien sei zur „Achillesferse“ der EU geworden. „Dort ist nicht absehbar, dass weniger Migranten in die EU kommen. Eher ist damit zu rechnen, dass die Zahl der Flüchtlinge auf der Mittelmeerroute im Sommer noch stärker zunehmen wird“, so Heveling. „Wir brauchen die Option, die Grenzkontrollen auch über das Jahresende hinaus aufrechtzuerhalten“, sagte er. Auch die SPD befürwortet die Fortsetzung der Grenzkontrollen, plädiert jedoch für deren Ende im November.

Der EU-Kommission zufolge ist die Zahl irregulärer Migranten in Griechenland seit dem Flüchtlingsabkommen der EU mit der Türkei um 97 Prozent gesunken. Zugleich wuchs seit Jahresanfang die Zahl der über die Mittelmeerroute in Italien ankommenden Migranten um 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf knapp 40 000. 2016 kamen etwa 180 000 über das Mittelmeer nach Europa.