Jahreszahlen

11.01.2019 Frankfurt/Main. In Deutschland gibt es zu wenig Spenderorgane für schwerkranke Patienten. Deswegen will der Bundestag in diesem Jahr die Regeln für Spender ändern.

Wie viele Organspender es im vergangenen Jahr im Land gab, das will die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) heute in Frankfurt am Main bekanntgeben. Die Zahl der Spender dürfte erstmals seit Jahren wieder deutlich gestiegen sein. Bereits im November waren 865 Spender gemeldet. Das waren nach elf Monaten schon mehr als 2017 und 2016 im ganzen Jahr. (dpa)