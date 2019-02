INF-Vertrag vor dem Aus

BERLIN. Kurz vor der Münchener Sicherheitskonferenz ziehen sich die USA aus dem INF-Vertrag zurück. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt: „Russland hat den INF-Vertrag verletzt“. Beide Parteien werden sich in München begegnen.

In spätestens zwei Wochen werden sie sich in München direkt gegenüberstehen: Mike Pompeo und Sergej Lawrow. Ob der INF-Vertrag über das Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenraketen dann noch zu retten ist, bleibt eine offene Frage. In jedem Fall wird der Raketenstreit zwischen den USA und Russland Thema in und außerhalb des Sitzungsaales sein, wenn der US-Außenminister und sein russischer Amtskollegen bei der 55. Münchner Sicherheitskonferenz aufeinander treffen.

Für den Westen – die Nato und die USA – steht fest: Russland hat dieses 30 Jahre alte Abrüstungsabkommen einseitig verletzt, weil es neue Marschflugkörper bereits bei den eigenen Truppen stationiert hat. Nach russischer Darstellung fliegen diese neuen Raketen maximal 480 Kilometer. Damit würden sie den INF-Vertrag, der ein Verbot für atomare Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite zwischen 500 und 5.500 Kilometer vorsieht, nicht verletzen.

Der Westen bezweifelt jedoch die Richtigkeit dieser Angaben und verweist darauf, dass Moskau bis heute eine Inspektion durch unabhängige Experten verweigere. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) steht fest: „Russland hat den INF-Vertrag verletzt“, sagte sie am Freitag in Berlin. Man werde nun „alles daran setzen“, die kommende Frist von sechs Monaten bis zum endgültigen Ende des Rüstungsabkommens zu nutzen, um den INF-Vertrag am Leben zu erhalten. Die vielen Hinterzimmer im Hotel der Münchner Sicherheitskonferenz bieten dafür Vertraulichkeit.

Europa befürchtet eine neue Aufrüstungsspirale, wenn die USA wie angekündigt aus dem INF-Vertrag (Intermediate Range Nuclear Forces) mit Russland aussteigen. US-Außenminister Pompeo hatte Russland Anfang Dezember eine 60-Tage-Frist gesetzt, innerhalb der sich Moskau zum INF-Vertrag bekennen und damit auch seine neuen Marschflugkörper vernichten soll. Dieses Ultimatum läuft an diesem Samstag ab. Außenminister Heiko Maas (SPD) sagte am Rande des Treffens der EU-Außenminister in Bukarest, ohne den Vertrag werde es weniger Sicherheit geben. Maas: „Ein Vertrag, dem zwei Vertragsstaaten angehören und der von einer Seite verletzt wird, der ist faktisch außer Kraft gesetzt.“

Er wendet sich aber gegen mögliche Überlegungen, als Antwort auf die Stationierung neuer russischer Marschflugkörper auch neue US-Mittelstreckenraketen in Europa, womöglich auch in Deutschland, aufzustellen. „Europa ist nicht mehr geteilt wie in Zeiten des Eisernen Vorhanges, und deshalb sind alle Antworten aus dieser Zeit völlig ungeeignet, die Herausforderungen, mit denen wir es jetzt zu tun haben, zu beantworten“, sagte Maas.