Parteien in Deutschland

Berlin. Eine verunsicherte SPD und eine sich personell erneuernde CDU – trotz aller Probleme wollen sie ihre Koalition fortsetzen. Der Neustart der Zusammenarbeit lässt auf sich warten.

Von Eva Quadbeck, 06.11.2018

In ihrer Parteizentrale steht Kanzlerin Angela Merkel immer noch unter dem Schriftzug „Mitte“. Wohin derweil ihre Partei steuert, das hat sie nicht mehr in der Hand. Sie bekräftigt ihren Wunsch, die große Koalition fortzuführen, und erklärt die Spielregeln für das Rennen um den CDU-Parteivorsitz. Bei einer Vorstandsklausur ist sich die Parteispitze einig geworden, dass sich die Kandidaten in acht Regionalkonferenzen vorstellen sollen. Dem Vernehmen nach fällt der Startschuss bereits in der kommenden Woche. „Das wird wie bei einer Tournee der Toten Hosen“, witzelt einer der Beteiligten - „jeden Tag ein großer Auftritt“.

Noch sortieren sich die Teams um die drei aussichtsreichsten Kandidaten, CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Gesundheitsminister Jens Spahn und um den früheren Unionsfraktionschef Friedrich Merz. Merkel kündigte am Montag an, Kramp-Karrenbauer werde ihre Arbeit als Generalsekretärin „weitestgehend ruhen lassen“. Einig ist sich die CDU zumindest in der Haltung, dass der interne Wahlkampf um den Parteivorsitz fair und mit gleichen Chancen für alle laufen soll.

Die Generalsekretärin will sich nicht dem Vorwurf aussetzen, ihre Position an den Schalthebeln der CDU für ihre Ambitionen auf den Parteivorsitz auszunutzen. Kramp-Karrenbauer wurde von ihrem saarländischen Landesverband als Kandidatin für den Parteivorsitz nominiert. Der Landesverband wird sie bis zum Parteitag auch organisatorisch und medial begleiten. Öffentlich hat sie im Gegensatz zu Spahn und Merz ihre Kandidatur noch nicht erklärt. Damit ist im Laufe der Woche zu rechnen.

Neun CDU-Mitglieder kündigen Kandidatur an

Für Jens Spahn hat sich sein enger Mitarbeiter und langjähriger Vertrauter, Marc Degen, im Gesundheitsministerium für die Zeit der Kandidatur beurlauben lassen. Er arbeitete für Spahn bis zur Regierungsbildung in dessen Abgeordnetenbüro und ist nun stellvertretender Leiter der Leitungsabteilung im Ministerium. Offiziell nominiert wird Spahn voraussichtlich von seinem 6500 Mitglieder starken Heimat-Kreisverband Borken. Friedrich Merz hat die auf Kommunikation spezialisierte Unternehmensberatung Gauly Advisors engagiert. Wer ihn offiziell nominieren soll, ist noch offen. Angesichts der Euphorie der CDU-Basis über seine Bewerbung dürfte dies aber nicht schwierig sein.

Insgesamt haben bislang neun CDU-Mitglieder ihre Kandidatur angekündigt. Auch sie sollen sich bei den Regionalkonferenzen vorstellen können. Allerdings müssen sie vorher offiziell von einer Parteivereinigung nominiert worden sein, um sich bei den Regionalkonferenzen zu präsentieren. Dort sollen alle Kandidaten jeweils gleich viel Zeit für eine Bewerbungsrede erhalten. Danach sollen die Mitglieder die Gelegenheit bekommen, Fragen zu stellen. So ist es schriftlich im Beschluss des Parteivorstands zu den Regionalkonferenzen festgehalten. Die Parteizentrale rechnet mit einem hohen Interesse ihrer Mitglieder.

Ein offenes Rennen

Ein solch offenes Rennen um den Parteivorsitz mit so vielen Kandidaten hat es in der Geschichte der CDU noch nicht gegeben. Nur wenige prominente CDU-Mitglieder bekennen sich bereits zu ihrem Favoriten. Auch in der Vorstandsklausur gab es keine Sympathiebekundungen für einzelne Kandidaten. Spahn und Kramp-Karrenbauer traten nach Teilnehmerangaben eher zurückhaltend auf.

Heute tagt in NRW der Landesvorstand, der sich ebenfalls zur Wahl des Parteivorsitzenden positionieren will. Mit einer konkreten Empfehlung aus Düsseldorf ist aber nicht zu rechnen. Völlig untypisch für die CDU: Auch die meisten anderen Landesverbänden wie auch die Mehrheit der Parteiorganisationen werden sich nicht eindeutig positionieren. „Das wird wirklich erst beim Parteitag entschieden“, sagt ein führendes Parteimitglied. Es komme nun auf die Performance der Kandidaten in den nächsten Wochen und auf ihre Bewerbungsrede beim Parteitag an.