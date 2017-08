Welche Partei passt zu mir?

Bonn. Ab sofort steht der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2017 zur Verfügung. Welche Parteien treten an? Was sind Ihre Positionen? Mit welcher Partei habe ich die größten Übereinstimmungen? Der Wahl-O-Mat beim General-Anzeiger kann bei der Entscheidung helfen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.08.2017

Am 24. September wird der 19. Deutsche Bundestag gewählt. Doch welche zur Wahl zugelassene Partei steht meiner politischen Position am nächsten? Bei dieser Frage kann der Wahl-O-Mat helfen. 38 Thesen können vom Nutzer mit "stimme zu", "stimme nicht zu", "neutral" oder mit "These überspringen" beantwortet werden. Auch die Parteien haben die Fragen im Vorfeld beantwortet. So können die eigenen Antworten mit denen der Parteien abgeglichen werden. Der Wahl-O-Mat errechnet am Ende den Grad der Übereinstimmung mit den ausgewählten Parteien.

Außerdem liefert der Wahl-O-Mat Informationen zu den zur Wahl stehenden Parteien und zur Bundestagswahl insgesamt. Auch die wichtigsten Fragen zum Wahl-O-Mat selbst werden unter "Zusatzinformationen" beantwortet. Der General-Anzeiger ist Medienpartner des Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb.