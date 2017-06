Merkel stimmt mit "Nein"

30.06.2017 Berlin. Die Entscheidung im Bundestag ist gefallen - 393 Abgeordenete stimmten mit "Ja" für die "Ehe für alle", 262 mit "Nein".

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Montagabend überraschend erklärt, sie plädiere für eine Gewissensentscheidung zu dem Thema. Das bedeutet, dass die Fraktionsdisziplin aufgehoben wird und Abgeordnete ohne Vorankündigung von der Parteilinie abweichen können. Daraufhin hatte sich die SPD für eine Abstimmung noch in dieser Woche und vor der Bundestagswahl stark gemacht.

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) rief die Unionsabgeordneten demnach auf, in möglichst großer Zahl an der Abstimmung teilzunehmen. Jene, die eine völlige Gleichstellung der sogenannten Homo-Ehe mit der Ehe von Frau und Mann ablehnten, sollten respektvoll mit der Meinung der anderen umgehen.

Bundesjustizminister Heiko Maas hat bekräftigt, dass er für die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare eine Grundgesetzänderung für "nicht erforderlich" hält. "Wir sehen einen Wandel des traditionellen Eheverständnisses, der angesichts der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers die Einführung der Ehe für alle verfassungsrechtlich zulässt", sagte er der "Bild"-Zeitung. Der Justiziar der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hans-Peter Uhl, vertritt dagegen in der "Passauer Neuen Presse" die Auffassung, dass ein solches Gesetz "nicht mit unserem Grundgesetz vereinbar ist".

CSU-Chef Horst Seehofer hat sich im Streit um die Ehe für alle offen für das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare gezeigt. Darüber könne man "viel, viel eher reden, als über die Gleichstellung der Ehe", sagte er der "Mittelbayerischen Zeitung". Er habe ursprünglich mal Probleme mit der Tatsache gehabt. Nachdem aber in die Lebenspartnerschaft eingebrachte Kinder auch in dieser gleichgeschlechtlichen Partnerschaft verbleiben dürfen, gebe es eigentlich keinen durchschlagenden Grund dagegen, sagte Seehofer. Die SPD will morgen eine Abstimmung im Bundestag über die Ehe für alle durchzusetzen - gegen den Willen des Koalitionspartners CDU/CSU. (dpa)