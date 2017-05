Internationaler Tag der Pressefreiheit

Bonn. Weltweit ist das Grundrecht auf ungehinderte Informations- und Meinungsäußerung bedroht. Besonders aggressiv geht die türkische Regierung derzeit gegen Verlage, Publikationen und Journalisten vor.

Es ist ein knapper, aber großer Satz, der im Grundgesetz die Pressefreiheit garantiert: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Eine Zensur findet nicht statt.

Dem ist nichts hinzuzufügen und dennoch ist es seit einigen Jahren notwendig geworden, auf die Bedeutung dieses Satzes für eine freie Gesellschaft hinzuweisen. Ohne Pressefreiheit schaut niemand den Mächtigen auf die Finger, ohne Pressefreiheit haben es Korruption und Machtmissbrauch leicht. Schon dass es sie gibt, sorgt für eine bessere Regierung.

Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) tut es heute zum Tag der Pressefreiheit. Weltweit ist das Grundrecht auf ungehinderte Informations- und Meinungsäußerung bedroht. Besonders aggressiv geht die türkische Regierung derzeit gegen Verlage, Publikationen und Journalisten vor. 100 von ihnen sind dort derzeit in Haft, nur in China sind es mit 103 derzeit mehr.

Der General-Anzeiger hat daher den Chefredakteur der „Welt“, Ulf Poschardt, gebeten, an das Schicksal ihres Türkei-Korrespondenten Deniz Yüzel zu erinnern, der wegen kaum nachvollziehbarer Vorwürfe in Haft sitzt. Der BDZV hat Yoko Ono gewonnen, den Verbandes mit einer Grafik zu unterstützen. Ono ist als Frau des Beatle John Lennon weltberühmt. Übersehen wird leicht, dass sie eine renommierte Künstlerin war und ist. Warum unterstützt sie die Aktion? „Politik geht jeden an, ob sie es nun wissen oder nicht“, sagt sie, „wir brauchen alle Unterstützung bei unseren Anstrengungen für Frieden und Freiheit.“