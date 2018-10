Polizisten begleiten eine Demonstration am Hambacher Forst. Die Großdemonstration am Samstag darf stattfinden.

05.10.2018 Aachen. Die am Samstag geplante Demonstration am Hambacher Forst darf stattfinden. Das Verwaltungsgericht Aachen hat das Demo-Verbot der Polizei gekippt.

Die für diesen Samstag geplante Großdemonstration von Braunkohlegegnern am Hambacher Forst darf trotz Sicherheitsbedenken der Polizei stattfinden. Das Verwaltungsgericht Aachen hat ein von der Polizei erlassenes Verbot am Freitag gekippt. Die Polizei kündigte an, die Entscheidung zu akzeptieren. (dpa)