Friedliche Szene bei Anti-G20-Demo in Hamburg

Hamburg. Ein Demonstrant und ein Polizist spielen am Rande einer Anti-G20-Demo mitten auf der Straße das Kinderspiel Tic-Tac-Toe - und berühren damit die Herzen der Twitter-Community.

Von Michael Wrobel, 08.07.2017

Die Bilder von brennenden Autos, geplünderten Supermärkten und Prügel-Szenen zwischen gewalttätigen Demonstranten und Polizisten am Rande des G20-Gipfels in Hamburg gingen am Wochenende um die Welt. Solch' einen Gewaltausbruch hatte die Hansestadt zuvor noch nicht erlebt. Die Bewohner der Stadt, Politiker, Polizei-Gewerkschaften und Menschen in ganz Deutschland zeigten sich geschockt.

Da sticht eine besonders friedliche Szene, die sich am Rande einer Anti-G20-Demo abgespielt haben soll, positiv heraus: Mitten auf der Straße spielen ein Demonstrant und ein Polizist in aller Seelenruhe Tic-Tac-Toe. Abwechselnd malt der Polizist sein X und der Demonstrant das Friedenszeichen statt des eigentlich üblichen als O auf den Asphalt.

"Es geht halt auch mit Liebe, ne?"

"Es geht halt auch mit Liebe, ne?", schreibt ein Twitter, der das Video von der Szene über das soziale Netzwerk verbreitet. Ein anderer User schreibt: "Mehr solche Momente. Das macht uns glücklich!" Und ein weiterer Twitter-User formuliert es so: "Danke. Seit langem mal wieder etwas richtig gutes. Der Herr in Uniform ist auch Mensch, Vater, kritisch und humorvoll."

Und wer ging als Sieger aus der Partie hervor? Am Ende war es der Demonstrant - allerdings nur, weil er schummelte und zwei Friedenszeichen nacheinander in das Gitter zeichnete. Doch eigentlich haben beide gewonnen - und zwar die Sympathien aller Schaulustigen drumherum und auch der Twitter-Gemeinde, die das Video am Samstagabend reichlich teilte.