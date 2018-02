Echter Härtefall

BERLIN. Die Debatte des Bundestages zum Familiennachzug zeigt auch: Die Groko wird kleiner, die Opposition hat Kraft.

Die SPD herzlos, gnadenlos, im Falle dieses Kompromisses zum Familiennachzug sogar unwürdig? Das geht Martin Schulz zu dieser frühen Stunde im Bundestag dann doch unter die Haut. Und nicht nur ihm. Auch SPD-Fraktionsvize Eva Högl, die gerade noch von einem „akzeptablen Kompromiss, den wir auf jeden Fall mittragen“ gesprochen hatte, wirkt in der Debatte über den Familiennachzug irgendwie ertappt.

Der geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) ist gleich mal rüber zur Grünen-Fraktion gegangen, wo ihn die Abgeordnete Luise Amtsberg soeben wegen des Härtefalls einer Flüchtlingsfamilie mit einem behinderten Kind konfrontiert hat. Die SPD mit Kurs auf die nächste Groko kompromissbereit, aber ohne Menschenwürde, nein, das wollen Gabriel und Co. nicht auf sich sitzen lassen.

Gabriel gestikuliert, Amtsberg erklärt, daneben redet die neue Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock auf Gabriel ein. Einfach mal nachdenken, Herr Minister! Dieser neue Bundestag zeigt in den 101 Minuten der Debatte über eine weitere Aussetzung des Familiennachzuges für Bürgerkriegsflüchtlinge, die längstens bis zum 31. Juli dauern soll, seine Neuaufstellung. Es ist angerichtet.

Kelber äußert sich via Twitter

CDU, CSU und SPD haben sich zumindest für diesen Vormittag schon sortiert. Hier die Fraktionen einer nächsten Groko, von die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt bereits „kleine Koalition“ nennt, weil „die liebe SPD in der Familienfrage eingeknickt“ sei. Dort die ebenso bunte wie auch heterogene Opposition von Alternative für Deutschland, FDP, Linkspartei und Grünen, die aus sehr unterschiedlichen Ecken ihre Pfeile auf die Großkoalitionäre in spe abschießen.

Jürgen Braun von der AfD fragt gleich zum jüngsten Familiennachzugs-Aufreger in Pinneberg: „Wer ist Familie? Gehört dazu auch die Zweit-Ehefrau? Es ist unglaublich.“ Zwölf Menschen lebten inzwischen auf Kosten der Steuerzahler in der norddeutschen Kleinstadt. Braun wettert gegen „Polygamie“, die in Deutschland keine Zukunft haben dürfe. Der Bonner SPD-Abgeordnete Ulrich Kelber hält wenig später auf Twitter konsequent dagegen: „AfD lügt (mal wieder): In Pinneberg hat nicht ein Mann den Familiennachzug seiner Zweitfrau genehmigt bekommen, sondern vier minderjährige Kinder den Nachzug ihrer Mutter. Da ist es egal, wie das Verhältnis zwischen Erwachsenen ist.“

Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch knüpft sich umgehend Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) vor. Der Familiennachzug, wie ihn Union und SPD regelten, werde „zum Lotteriespiel, und Familie darf kein Lotto sein“. Die Groko spürt in dieser Stunde: Ihre Mehrheit ist längst nicht mehr so üppig wie ihr Name verheißt. Als der Bundestag schließlich mit 376 Stimmen von Union und SPD – bei 298 Gegenstimmen – beschließt, den Familiennachzug für meist syrische Flüchtlingen auszusetzen, sind SPD-Chef Schulz und CDU-Chefin Angela Merkel gedanklich schon wieder weiter. Spätestens Anfang kommender Woche soll die nächste Groko ausverhandelt sein. Auch diese Gespräche – ein echter Härtefall.