Terrorbekämpfung

17.12.2017 Berlin. Deutsche Sicherheitsbehörden haben nach Angaben von Bundesinnenminister Thomas de Maizière in diesem Jahr bereits drei Terroranschläge verhindert.

„Ohne Zweifel ist das ein Ergebnis der sehr guten Arbeit unserer Behörden und des Zusammenspiels mit ausländischen Diensten“, sagte der CDU-Politiker der „Bild am Sonntag“. „Die Behörden greifen heute teilweise schneller zu als früher, um Gefahren abzuwehren.“ Sicher sei: Seit dem Jahr 2000 hätten Sicherheitsbehörden 16 geplante Terroranschläge vereitelt.

Die Ermittlungen zum Berliner Terroranschlag vor einem Jahr gingen weiter, betonte de Maizière. Am 19. Dezember 2016 war der Tunesier Anis Amri mit einem Laster in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast. Zwölf Menschen wurden getötet, annähernd 100 verletzt. Amri wurde später auf der Flucht von italienischen Polizisten erschossen.

„Amris Umfeld wird weiter ausgeleuchtet. Wir erhoffen uns auch aus dem Prozess gegen den Hassprediger und führenden Salafisten Abu Walaa, der mit Amri Kontakt hatte, weitere Erkenntnisse“, so der Minister. Der Iraker Walaa, mutmaßlicher Deutschlandchef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), muss sich seit Ende September vor dem Oberlandesgericht Celle verantworten.

Nach Recherchen der „Welt am Sonntag“ haben Polizei und Geheimdienste Amri viel früher und intensiver im Blick gehabt als bislang bekannt. Spätestens seit November 2015 sei er gezielt überwacht worden. Warum er trotz aller Erkenntnisse nicht vor dem Anschlag verhaftet wurde, geht laut „WamS“ aus den ihr vorliegenden Akten aber nicht hervor. (dpa)