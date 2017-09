fragendiefehlen und #TVDuellbessermachen

Berlin. Das TV-Duell wurde auch auf Twitter von vielen Zuschauern kommentiert. Neben Themen, die den Nutzern fehlten, sammelten sie auch witzige und skurrile Ideen, das TV-Duell spannender zu machen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.09.2017

97 Minuten lang haben sich Martin Schulz und Angela Merkel am Sonntagabend im TV duelliert. Die beiden diskutierten über die Themen Flüchtlinge, den Konflikt mit der Türkei und die Situation um Nordkorea. Im Verlauf ging es dann noch um Themen wie die Rente oder den aktuellen Dieselskandal.

Doch die Auswahl hat nicht jeden überzeugt. Auf Twitter schrieben viele Zuschauer, welche Themen sie gerne behandelt angesprochen haben wollten und welche Fragen sie den beiden Kandidaten stellen würden. Unter dem Hashtag #fragendiefehlen sammelten sie ihre Kommentare.

Zahlreiche Nutzer hätten noch gerne die Standpunkte zur Steuergerechtigkeit, Armutsbekämpfung, Kohleausstieg, Pflegenotstand, Bildung oder auch zum Klimawandel gehört. Eine Nutzerin fragte in Richtung Martin Schulz: „Wann wird Bildung in Deutschland wieder unabhängig vom sozialen Status?“ An die Kanzlerin gerichtet fragte ein anderer: „Frau Merkel, in ihrer Regierungszeit ist die Ungleichheit immer größer geworden. Wie ändern sie das?“

Auch Politiker anderer Parteien bemängelten fehlende Themen. „Wieso gab es beim TV-Duell nichts zu Bildung, Digitalisierung, Euro, Energie, Klima, Innovation, Bürokratie?“, fragte FDP-Kandidat Christian Lindner in einem Tweet, Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir verwies auf den „TV-Fünfkampf“ am Montagabend in der ARD, wenn die Spitzenkandidaten von Linkspartei, Grünen, FDP, AfD sowie der CSU-Politiker Joachim Herrmann aufeinandertreffen: „Zukunft, Klima, Jobs, Bildung, Europa und Co. gibt’s dann morgen“. Kritik gab es auch von Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt und Linken-Parteichef Bernd Riexinger.

Ideen für ein spannenderes Duell

Während sich unter dem Hashtag #fragendiefehlen vor allem ernstgemeinte Anregungen genannt wurden, sammelten sich unter #TVDuellbessermachen Vorschläge, wie die Auseinandersetzung spannender werden könnte. Die Radiomoderatorin und Slam-Poetin Sophie Passmann, die den Hashtag am Sonntagabend gestartet hat, schlug zum Beispiel vor, das Spiel "Der Boden ist Lava" in das Format einzubringen, um ein bisschen Bewegung in die Sache zu bringen. Andere Nutzer hatten die Idee, eine Obergrenze für Floskeln einzuführen oder das Duell durch die Face-Swap-App zu schauen, sodass Merkels und Schulz' Gesichter vertauscht werden. Mehr Konzentration seitens der Zuschauer wäre bei dieser Möglichkeit sicher gefordert.