Bonn. Wissenschaftsförderer, Hochschulen, Institute, Stiftungen und öffentliche Einrichtungen fördern die Bonner Tage der Demokratie. Eine Übersicht der Unterstützer.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.03.2019

Alexander von Humboldt-Stiftung

Fördert Wissenschaftskooperationen zwischen exzellenten ausländischen und deutschen Forscherinnen und Forschern. Die Stiftung vergibt sowohl Forschungsstipendien für Forschungsprojekte an ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland als auch an deutsche Forscherinnen und Forscher im Ausland.

Bundeszentrale für politische Bildung

Die bpb unterstützt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger dabei, sich mit Politik zu befassen. Ihre Aufgabe ist es, Verständnis für politische Sachverhalte zu fördern, das demokratische Bewusstsein zu festigen und die Bereitschaft zur politischen Mitarbeit zu stärken. Außerdem fördert die bpb Veranstaltungen und Projekte der politischen Erwachsenenbildung in Deutschland.

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Bildung, Forschung und Innovation sind die zentralen Handlungsfelder für Deutschlands Zukunft. Dafür investiert die Bundesregierung zusätzliche Mittel in Milliardenhöhe. Die Aufgaben des BMBF umfasst alle Abschnitte im Lebensverlauf: Sie reichen von der frühkindlichen Förderung bis zur Weiterbildung und zum lebenslangen Lernen. Gemeinsam mit den Ländern kümmert sich das BMBF auch um die außerschulische berufliche Bildung, die Aufstiegsförderung und die berufliche Weiterbildung.

Deutscher Akademischer Austauschdienst

Der DAAD ist die weltweit größte Förderorganisation für den internationalen Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern. Seit seiner Gründung 1925 hat der DAAD rund zwei Millionen Akademiker und Akademikerinnen im In- und Ausland unterstützt. Unter dem Motto „Wandel durch Austausch“ trägt der DAAD zum Verständnis zwischen Völkern und Menschen bei. Er gibt Impulse für die Internationalisierung und globale Verantwortung und leistet dadurch einen Beitrag zur Gestaltung einer Weltgemeinschaft, die Antworten auf die drängenden Fragen der Zukunft findet.

General-Anzeiger Bonn

Der General-Anzeiger versorgt Bonn und die Region seit 1889 mit Nachrichten und Informationen. Als größte Tageszeitung vor Ort hat sich der GA als Medium für Qualitätsjournalismus einen Ruf gemacht.

Landgericht Bonn

Die Landgerichte sind im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit für die Rechtsprechung in Zivil- und Strafsachen zuständig. Neben der Rechtsprechung sind die Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit auch für eine Vielzahl von Justizverwaltungsaufgaben zuständig, die jeden Bürger betreffen können. Im Land- und Amtsgericht Bonn finden außerdem in regelmäßigen Abständen verschiedene Informations- und Kulturveranstaltungen statt.

Max Weber Stiftung

Die Max Weber Stiftung fördert die Forschung in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften. Sie ist die größte geisteswissenschaftliche Forschungsorganisation und umfasst 12 Institute im Ausland. Die Geschäftsstelle ist in Bonn.

Studienstiftung des deutschen Volkes

Die Studienstiftung des deutschen Volkes ist das älteste und größte Begabtenförderungswerk in der Bundesrepublik Deutschland. Gemäß ihrer Satzung fördert sie „die Hochschulbildung junger Menschen, deren hohe wissenschaftliche oder künstlerische Begabung und deren Persönlichkeit besondere Leistungen im Dienste der Allgemeinheit erwarten lassen.“

Universität Bonn

Gegründet vor 200 Jahren, ist die Universität Bonn eine der renommiertesten Einrichtungen für Forschung und Lehre in Deutschland. Ihre Mission ist es, den Studierenden und jungen Forschenden ein hohes Maß an Bildung und Unterstützung zu bieten und ein Umfeld zu schaffen, das die freie akademische Diskussion und den wissenschaftlichen Austausch fördert.

Volkshochschule Bonn

Die Volkshochschule Bonn ist eine kommunale Weiterbildungseinrichtung. Sie wurde 1904 gegründet. Schwerpunkte der momentanen Arbeit sind die Bereiche: Bildungsbereichsübergreifendes Arbeiten, Deutsch und Integration sowie Beruf und Qualifizierung.

Willi-Eichler-Akademie e.V.

Unter dem Leitgedanken „Bildung und Qualifizierung für politisches Handeln“ macht das Willi-Eichler-Bildungswerk verschiedene Bildungsangebote für junge Erwachsene, Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund, für ehrenamtlich politisch Tätige sowie Schöffinnen, Schöffen und rechtspolitisch Interessierte.