GA gelistet

Inhaltsverzeichnis 1. Das sind die Abgeordneten aus Bonn und der Region 2. Wahlkreis: Rhein-Sieg-Kreis I 3. Wahlkreis: Rhein-Sieg-Kreis II 4. Wahlkreis: Neuwied 5. Wahlkreis: Ahrweiler

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis. 13 Politiker vertreten in der kommenden Legislaturperiode Bonn und die Region im Bundestag ein. Ein Überblick.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.09.2017

Wahlkreis: Bonn

Sie haben gewählt. Das sind die Bonner Kandidaten, die es in den 19. Bundestag geschafft haben:

1 Ulrich Kelber (SPD)

Foto: picture alliance / dpa Ulrich Kelber von der SPD.

Mandat: Direkt

Stimmen: 34,68 Prozent

Zum fünften Mal zieht der Bonner Ulrich Kelber (SPD) in den Deutschen Bundestag ein. Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz ist vor allem für seinen Technikfaible bekannt. Seit dem Jahr 2000 ist er Mitglied des Bundestags (MdB). Außerdem ist Kelber Teil der die Initiative „gläserner Abgeordneter“, in der unter anderem die Einkommen der MdB veröffentlicht werden.

Der Diplom-Informatiker ist 1968 in Bamberg geborenen und wohnt mit seiner Frau und den fünf Kindern in Bonn-Holzlar.

2 Alexander Graf Lambsdorff (FDP)

Foto: Barbara Frommann Alexander Graf Lambsdorff von der FDP.

Mandat: Liste

Stimmen: 10,46 Prozent

Alexander Graf Lambsdorff (FDP) hat es über die Landesliste in den 19. Bundestag geschafft. Der ausgebildete Diplomat ist seit Juni 2004 Mitglied im Europäischen Parlament und stellvertretender Vorsitzender der FDP in Nordrhein-Westfalen.

1966 wurde Graf Lambsdorff in Köln geboren und machte sein Abitur am Aloisiuskolleg in Bad Godesberg. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Bonn. Zu seinen Hobbys zählen Lesen, Reisen und Sport treiben.

3 Katja Dörner (Grüne)

Foto: Bündnis 90 / Die Grünen Katja Dörner von den Grünen.

Mandat: Liste

Stimmen: 8,41 Prozent

Katja Dörner (Grüne) ist die dritte Abgeordnete für Bonn. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestags. Sie hat Politikwissenschaften, Öffentliches Recht und Literaturwissenschaften studiert. Im Jahr 2000 hat sie ihren Abschluss als Magistra Artium gemacht.

Die 41-Jährige wohnt in Bonn, ist verheiratet und hat ein Kind. Sie liest viel, geht gerne schwimmen und ist ein Fan von Werder Bremen und vom Karneval.

