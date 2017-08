Bonn, Rhein-Sieg, Ahrweiler und Neuwied

Inhaltsverzeichnis 1. Das ist die Bilanz unserer Bundestagsabgeordneten 2. Die Abgeordneten aus Bonn 3. Die Abgeordneten aus dem Rhein-Sieg-Kreis 4. Die Abgeordneten aus Ahrweiler und Neuwied

Bonn/Berlin. Elf Politiker vertreten derzeit die Interessen der Bürger aus Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis sowie aus den angrenzenden vier rheinland-pfälzischen Landkreisen in Berlin. Das ist ihre Bilanz.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.08.2017

Sie könnten glatt eine Fußballmannschaft bilden, denn gemeinsam sind sie genau elf. Doch oft genug spielen sie nicht auf das gleiche Tor. Im Fußball würde man davon sprechen, dass sie in verschiedenen Mannschaften aktiv sind. In der Politik sind es unterschiedliche Parteien, genauer gesagt Fraktionen. Die elf Männer und Frauen - das sind jene Abgeordneten, die seit 2013 Bonn und die Region im Deutschen Bundestag vertreten. Womit sie wiederum doch mindestens ein gemeinsames Anliegen haben: die Interessen der Menschen in der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler/Neuwied zu vertreten.

Ganz konkret bedeutet das zum Beispiel: Zu verhindern, dass die in Bonn ansässigen Ministerien weitere Arbeitsplätze verlieren. Einer tanzt hier allerdings aus der Reihe, so dass die Elf bei diesem Thema zu einer Zehn schrumpft. In diesen Tagen geht die Wahlperiode zu Ende. Der GA nimmt dies zum Anlass für eine Bilanz und beschreibt, welche Schwerpunkte die Abgeordneten in Berlin und in ihren Wahlkreisen gesetzt haben. Interessant: Alle wollen ihre Arbeit im Parlament fortsetzen - wenn die Wähler sie denn lassen.

Auf den kommenden Seiten finden Sie die einzelnen Arbeitsnachweise der Bundestagsabgeordneten - sortiert nach ihren Landkreisen.