Vor 50 Jahren

Einen Monat vor dem Attentat: Rudi Dutschke am 6. März 1968 bei einem Vortrag in der Aula einer Schule im niedersächsischen Buxtehude.

Berlin/Bonn. Am 11. April 1968 wurde Rudi Dutschke bei einem Attentat schwer verletzt. Es war der Frühling, in dem die internationale Studentenrevolte ihren Höhepunkt erlebte. Auch an der Universitätsstadt Bonn ging die Bewegung nicht vorbei

Schlägereien, Sitzblockaden, Sprechchöre. Das Begleitprogramm der Feiern zum 150. Geburtstag der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität kann sich sehen, vor allem aber hören lassen: Mit einem Rammbock suchen Studenten Zugang zum Festakt in der Aula. Auch in Bonner Hörsälen hat sich im Sommersemester 1968 das Klima spürbar aufgeheizt. Nach den Reaktionen auf die Erschießung des Berliner Studenten Benno Ohnesorg im Juni 1967 bietet nun ein anderer Gewaltakt Anlass zur Revolte: Am 11. April 1968 feuert der Hilfsarbeiter Josef Bachmann am Berliner Kudamm auf den Studentenführer Rudi Dutschke. Zwei Kugeln bohren sich in Dutschkes Kopf.

Trotz der schweren Gehirnverletzungen kämpft sich Dutschke mühsam ins Leben zurück, lernt wieder sprechen, wird einer der Wegbereiter der Grünen, bevor er an Heiligabend 1979 an den Spätfolgen des Attentats stirbt.

Viele Studenten machen 1968 die Springer-Presse für das Attentat verantwortlich. Die "Bild"-Zeitung hatte Wochen zuvor geschrieben: "Man darf auch nicht die ganze Drecksarbeit der Polizei und ihren Wasserwerfern überlassen" - und nur wenige Tage vor dem Attentat zum "Ergreifen" der "Rädelsführer" aufgerufen.

War das Jubiläum der Alma Mater im Frühjahr 1968 das beherrschende Thema für das akademische Bonn, so blickte die westdeutsche Öffentlichkeit aus einem ganz anderen Grunde auf die Bundeshauptstadt. Im Bundestag am Rhein standen die Notstandsgesetze zur Beratung und Verabschiedung an. Sie sollten es der Regierung erlauben, im Fall eines "inneren Notstands" wie etwa eines Umsturzversuchs, aber auch einer schweren Naturkatastrophe Grundrechte einzuschränken und Funktionen des Bundestags zu übernehmen.

Bei der Ausgestaltung des Grundgesetzes hatte man auf eine solche Regelung wohlweislich verzichtet. Zu frisch war die Erinnerung daran, dass die letzten Regierungen der Weimarer Republik nur noch auf der Grundlage von Notverordnungen regiert hatten. Nun aber, zwei Jahrzehnte später und nach der restaurativen Adenauer-Ära, stehen die Chancen für die neue Rechtsnorm gut. Denn die große Koalition unter Kurt-Georg Kiesinger verfügt nicht nur über die für Verfassungsänderungen erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit, sie vereint gar 90 Prozent aller Mandate auf sich.

Das Attentat auf Rudi Dutschke Foto: dpa Protest per Blockade in der Bundeshauptstadt: Studenten demonstrieren an der Bonner Rathausgasse mit einem "Sit-in" gegen die Bildungspolitik der Bundesregierung.

Foto: dpa Rudi Dutschkes Fahrrad am Tatort am Kurfürstendamm in Berlin.

Foto: dpa Rudi Dutschke (3.v.l.) und seine Ehefrau Gretchen (r) verlassen nach dem ersten Verhandlungstag seines Berufungsverfahrens das Thanet House in London. Der ehemalige deutsche Studentenführer Dutschke hatte gegen die Entscheidung des britischen Innenministeriums, seine Aufenthaltsgenehmigung für Großbritannien nicht zu verlängern, Berufung eingelegt.

Foto: dpa Rudi Dutschke, Studentenführer und Ideologe des SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund) spricht in Köln zu über 1000 Studenten.

Foto: dpa Rudi Dutschke, einer der Führer der Außerparlamentarischen Opposition (APO) in der Bundesrepublik Deutschland Ende der sechziger Jahre, spricht in der Stadthalle vor knapp 2000 Zuhörern auf einer Wahlkundgebung der Bremer "Grünen Liste" zur Bürgerschaftswahl am 07. Oktober. Er trat entschieden gegen den Bau und Betrieb von Kernkraftwerken ein

Foto: dpa Etwa 3000 Personen, meist Studenten, nehmen an der vom Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) durchgeführten «Internationalen Vietnam-Konferenz» in der TU teil. Auf dem Bild vor einer übergroßen Vietkong-Fahne am Tisch stehend sind zu sehen: (l-r) K.D. Wolff (am Rednerpult), Dr. Klaus Meschkat, Dr. Johannes Agnoli, Christian Semmler, Gaston Salvatore, Rudi Dutschke, Günther Ament, Kurt Steinhaus und Tariq Ali.

Foto: dpa 18.02.1968, Berlin: Der SDS-Chefideologe Rudi Dutschke (M, mit erhobener Faust), sowie der deutsche Lyriker und Schriftsteller Erich Fried (l) marschieren an der Spitze eines Demonstrationszuges gegen den Vietnamkrieg mit.

Foto: dpa Während des 19. Bundesparteitages der FDP in der Stadthalle führen vor der Halle vor über 2.000 Zuschauern der FDP-Politiker Ralf Dahrendorf (M) und der Studentenführer und SDS-Chefideologe Rudi Dutschke (l, mit Mikrofon )eine Diskussion.

Foto: dpa Die Trauergemeinde nimmt am offenen Grab auf dem St. Annen-Friedhof in Dahlem Abschied von Rudi Dutschke. Dutschke war am 11.4.1968 am Kurfürstendamm auf offener Straße von einem 23jährigen Arbeiter niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Er überlebte das Attentat, verstarb jedoch, vermutlich an den Spätfolgen, am 24. Dezember 1979 in Aarhus, Dänemark.

Foto: dpa Der Angeklagte Josef Bachmann (M) mit seinen Verteidigern Dr. Gerhard Weyher (r) und Dr. Manfred Studier kurz vor der Urteilsverkündung. Das Berliner Schwurgericht verurteilte den Hilfsarbeiter wegen versuchten Mordes an dem Studentenführer Rudi Dutschke zu sieben Jahren Zuchthaus.

Foto: dpa Studenten demonstrieren in Bonn nach dem Attentat auf den Studentenführer Rudi Dutschke am 11. April 1968 gegen die Springer-Presse.

Foto: dpa Der Schriftsteller Heinrich Böll spricht am 11. Mai 1968 zu den Teilnehmern der Großdemonstration und anschließenden Protestkundgebung gegen die geplanten Notstandsgesetze im Bonner Hofgarten.

Foto: dpa 4.04.1968, Berlin: Ein Pulk von Demonstranten mit Kreuz steht am OStersonntag vor einem Wasserwerfer auf dem Kurfürstendamm. Eine Welle von Protestdemonstrationen hat das Attentat auf den Berliner SDS-Ideologen Rudi Dutschke ausgelöst.

Foto: dpa Rudi Dutschkes schlichtes Grab auf dem Friedhof in Berlin-Dahlem.

Foto: dpa Die Witwe des Studentenführers: Gretchen Dutschke zeigt im Januar 2018 eine alte Fotografie des Paars mit einem der drei gemeinsamen Kinder.

Foto: dpa Teilnehmer des Ostermarsches demonstrieren nach dem Attentat auf den Studentenführer und SDS-Ideologen Rudi Dutschke am 11. April 1968 gegen alle Staatsgewalt und einen Teil der Presse, vor allem gegen den Axel-Springer-Verlag ("Enteignet Springer!").

Notstandsgesetze als politisches Teufelswerk

Doch wie es so ist mit breiten Mehrheiten im Bundestag: Sie erfahren Druck von außen und stärken die politischen Ränder. So sieht sich die "Groko" der späten 60er Jahre der Herausforderung gegenüber, dass mit der NPD rechts außen eine Partei das Wählerreservoir anzapft. Zudem hat sich im linken Spektrum eine "außerparlamentarische Opposition" gebildet, die sogenannte APO.

In deren Augen sind die Notstandsgesetze nichts weniger als politisches Teufelswerk, das der Bundesrepublik geradewegs den Rückweg in den Nationalsozialismus weise. Ein internationales Feindbild bietet der amerikanische Imperialismus, der im eskalierenden Vietnamkrieg schon seit mehr als zehn Jahren seine hässliche Fratze zeigt. Hinzu kommen im Mai schwere Unruhen in Frankreich. Und in der DDR blicken die Menschen mit Hoffnung auf den Prager Frühling - bis sowjetische Panzer das zarte Pflänzchen der Demokratie zerquetschen.

Im Westen ist die Atmosphäre nach den Schüssen auf Dutschke vor allem in Universitätsstädten aufgeheizt. In Berlin kommt es wie schon 1967 zu Ausschreitungen gegen die "Bild"-Zeitung, die sich zu Dutschke in inniger Feindschaft positioniert hatte. Zu Ostern fliegen Molotow-Cocktails gegen das Verlagshaus an der Kochstraße nahe der Berliner Mauer. Auch in Hamburg, München und Essen brennen Auslieferungslastwagen mit Zeitungen aus dem Axel-Springer-Verlag.

50.000 Demonstranten in Bonn

Zum Höhepunkt der Proteste gegen die Notstandsgesetze wird am 11. Mai 1968 ein Sternmarsch mit 50.000 Teilnehmern in die Bundeshauptstadt. Vor der Abschlusskundgebung auf der Hofgartenwiese kommt es an jenem Samstag in der Innenstadt zu intensivem Begegnungsverkehr demonstrierender Studenten und mit Wochenendeinkäufen beschäftigter Bürger. Die Legislative im Bundeshaus hingegen wird davon nicht gebremst: Am 30. Mai werden die Notstandsgesetze vom Bundestag verabschiedet, und schon im Jahr darauf verliert die APO mit der Kanzlerschaft Willy Brandts rapide an Strahlkraft.

Im Frühjahr 1968 geht an der Bonner Universität pünktlich zum Jubiläumsjahr gewissermaßen die Nachkriegsgeschichte zu Ende. Wie so oft präsentiert sich die Hochschule als Baustelle. Gerade erst haben die vier im Krieg zerbombten Turmstümpfe des Hauptgebäudes mit ihren Aufsätzen ihr altes Aussehen zurückerhalten. Juristen und Volkswirtschaftler beziehen das neue Juridicum. Mehr noch als die Fassade des Neubaus mit dem Vasarely-Mosaik ist seit dem Frühjahr 1967 der Klimawandel im Studentenparlament spürbar. Dort erproben Studenten wie der spätere Organisator der Wehrmachtsausstellung Hannes Heer oder der spätere Tagesthemen-Moderator Ulrich Wickert ihr rhetorisches Geschick.

2000 Bonner Studenten wollen Rudi Dutschke sehen und hören

Vorsitzender des Mitte-Rechts-Asta ist Rudolf Pörtner junior, Absolvent des Beethoven-Gymnasiums und Sohn des gleichnamigen Althistorikers. Schon anlässlich des Schah-Besuchs in Bonn haben sich beim "Anti-Dies", einer Gegenveranstaltung zum traditionellen Dies Academicus, 2000 Studenten im Treppenhaus des Hauptgebäudes gedrängt, um wenigstens Ohrenzeugen zu werden, wie ein charismatischer 27-Jähriger in der Aula zur Rebellion aufruft. Der Name des Gastredners am 1. Juni 1967: Rudi Dutschke.

All das hält Heinrich Lützeler, Grandseigneur der Bonner Kunstgeschichte, nicht von der Feststellung ab, Bonn sei eine "Oase der Ruhe in politischen Fragen". Gleichwohl machen die Auseinandersetzungen auch vor den Leserbriefspalten im General-Anzeiger nicht Halt. Dort finden sich sodann starke Indizien für die These, dass der Rückhalt der protestierenden Studenten seitens der Bevölkerung doch arg überschätzt werde. "Studentengejaule", "undankbar", "unausgereift", "primitiv", "großmäulig", soweit eine Auswahl aus dem allgemeinen Tenor, der bis zum Vorschlag reichte, man möge die Studenten doch wieder "für zwei Jahre in den Reichsarbeitsdienst schicken, dann könnten sie ihre überschüssige Kraft der Volksgemeinschaft zur Verfügung stellen".

An der Uni selbst scheint das auf manchen als Ansporn zu wirken. Der angesehene Politologe Karl-Dietrich Bracher wettert gegen "Polizeiterror" und Springers "Hetzkampagnen", warnt vor der Tradition des deutschen Obrigkeitsstaates und einem neuen "1933", woran die Londoner Historikerin Christina von Hodenberg in ihrem kürzlich erschienen Buch "Das andere Achtundsechzig" erinnert. Akribisch und detailliert zeichnet sie ein Bild vom Verlauf der Proteste in Bonn.

Fund von 600 Tonbändern

Den Anlass dazu bot ihr weniger der 50. Jahrestag der Ereignisse als der Fund von 600 Tonbändern. Sie enthalten Gespräche, die der Bonner Psychologieprofessor Hans Thomae und seine Mitarbeiter (darunter die spätere Bundesfamilienministerin Ursula Lehr) für die "Bonner Längsschnittstudie des Alterns" mit rund 200 Senioren führten. Um diese Quellenbestände herum zeichnet von Hodenberg eine Mentalitätsstudie der Universitätsstadt Bonn und tritt nebenbei anhand der Interviews und eigener Befragungen der pauschalen Annahme entgegen, es habe sich bei der 68er-Revolte in erster Linie um einen Generationenkonflikt gehandelt, dem die unbewältigte nationalsozialistische Vergangenheit zugrunde gelegen habe.

Als praktikables Vehikel gegen unliebsame Meinungen oder Personen funktioniert die "Faschismuskeule" auch schon 1968, kommt aber recht beliebig zum Einsatz: So wird an der Uni Bonn der als konservativ geltende Rektor Wilhelm Schneemelcher von den Studenten nach einem "Sit-in" im Februar 1968 als "Nazi" denunziert; die früheren nationalsozialistischen Schriften des von den Alliierten als "Mitläufer" eingestuften Hans Thomae interessieren hingegen niemanden: Als Pionier der Gerontologie wird er als fortschrittlich und modern wahrgenommen.

Nur bedingt also stehen um 1968 revolutionärer Selbstanspruch und eigenes Handeln der Aktivisten im Einklang. Fanatisch werden Andersdenkende und Establishment bekämpft, trotz des antiautoritären Selbstverständnisses gilt der von Jürgen Habermas postulierte "herrschaftsfreie Diskurs" nicht zwingend für Standpunkte, die vom eigenen Weltbild abweichen.

"Warum denken deutsche Linke nicht national?"

Manches Paradoxon wird offen zur Schau getragen - etwa die Billigung des DDR-Schießbefehls auf Flüchtlinge, während man sich selbst als Kämpfer gegen Staatswillkür zu inszenieren weiß. Den Hörsaal und die roten Fahnen mit den Kampfstellungen des Vietcong eintauschen, das möchte 1968 aber auch niemand. Gleichwohl gipfelt in Deutschland eine Tendenz zur Militarisierung in dem Umstand, dass Teile der Protestbewegung den Weg in den Terrorismus suchen und finden. Andere verlassen die Straße, beenden erfolgreich ihr Studium und starten ihren angekündigten "Marsch durch die Institutionen".

Fünfzig Jahre nach "1968" ist die Reflexion durchwachsen. Den einen gilt die Zeit weiterhin als Phase der Liberalisierung, Modernisierung und Demokratisierung von Staat und Gesellschaft. Andere werfen der Bewegung vor, eine dogmatische "Wächtergeneration" begründet zu haben, toleranzbefreit und strotzend vor geistigem Absolutheitsanspruch und Moralismus, was sich ein halbes Jahrhundert später etwa in doktrinären Antidiskriminierungs-, Gleichstellungs- und Sprachregelungen, einer einseitigen Geschichtsauffassung und der Erosion von bewährten Bildungs- und Familienstrukturen niederschlage.

Dass der in der DDR aufgewachsene Rudi Dutschke Zeit seines Lebens das Ziel einer "Wiedervereinigung von links" verfolgte, gehört indes zu den ideellen Brüchen des Milieus. "Warum denken deutsche Linke nicht national?", fragte er 1973 in einem Text. Das Pressehochhaus in Berlin hat inzwischen die Adresse Axel-Springer-Straße / Ecke Rudi-Dutschke-Straße.

Christina von Hodenberg: Das andere Achtundsechzig. C.H.Beck Verlag, 250 Seiten, 24,95 Euro