Kommentar zu Merkel und Trump

Washington. Angela Merkel ist in vielerlei Hinsicht das Gegenteil von Trump, meint GA-Korrespondentin Kristina Dunz. Statt sich für ihn zu verbiegen, solle sie ihm lieber Kontra geben.

Von Kristina Dunz, 28.04.2018

US-Präsident Donald Trump ist vieles: Milliardär, Golfspieler, Schauspieler. Aber er ist kein Politiker. Er spielt Spielchen mit erfahrenen Regierungschefs, Hoffnungsträgern und Diplomaten. Zum Frühstück auf Twitter eine Raketendrohung gegen Russland, zum Mittag ein paar Zeilen zur möglichen Vernichtung Nordkoreas, am Abend alles wieder ganz anders. Alte, bewährte, internationale Strukturen und Organisationen für Verhandlungen und Absprachen sind ihm ein Gräuel. Die Vereinten Nationen, die Welthandelsorganisation, die Europäische Union: Er macht sein eigenes Ding. Unberechenbar, sprunghaft. Der Stärkere gewinnt. Und Trump fühlt sich eben gut, wenn andere verlieren.

Für die USA, für das transatlantische Bündnis, für die Welt ist das eine schwere Zeit. In der irrigen Annahme, Abschottung und Egotrips machten „America great again“ wird Trump im Laufe seiner Amtszeit die Uhr noch weit zurückdrehen und viel Zeit verschwenden. Amerika, die Führungsnation mit dem US-Präsidenten als mächtigsten Mann der Welt isolieren sich bei G7, bei G20, steigen aus dem Klimaschutzabkommen aus, zetteln einen Handelskrieg an und stellen das Atomabkommen mit dem Iran infrage. Es ist keineswegs so, dass Trump immer Unrecht hätte. Natürlich kann er Zölle ändern wollen, die fragwürdige iranische Atom- und Kriegspolitik ins Visier nehmen und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un drohen. Das Problem ist das Wie. Trump nutzt dafür nicht internationale Bündnisse, sondern Twitter. Journalisten verachtet er sowieso, genauso wie die Pressefreiheit.

Merkel will Augenhöhe statt Auge um Auge

Angela Merkel ist das Gegenteil von Trump. Im Denken und Handeln. Oft kam die Bundeskanzlerin auch mit schwierigen Charakteren der Weltbühne, in dem Fall alles Männer, klar. Mit Trump wird ihr das nicht mehr gelingen. Sie ist auch nicht der Typ für „Auge um Auge“. Sie will Augenhöhe.

Für das transatlantische Bündnis ist der Konflikt mit dem US-Präsidenten, wohlgemerkt nicht mit dem Land und all seinen Bürgern, ein Desaster. Die EU muss jetzt zusammenhalten, sich emanzipieren von den USA. Die langjährige Kanzlerin und der junge dynamische französische Präsident Emmanuel Macron dürfen sich von Trump nicht auseinanderdividieren lassen. Kommt es zum Handelskrieg mit den USA, kann das der Wirtschaftsblock Europa aushalten. Mal abwarten, ob der US-Präsident dann weiter auftrumpft.

Merkel hatte Trump zu seinem Amtsantritt an die westlichen Werte erinnert: Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie. Das fanden manche damals arrogant. Es war aber genau richtig. Und es bleibt richtig. Merkel ist jetzt 13 Jahre im Amt und hat im Gegensatz zu vielen Amtskollegen alle dramatischen internationalen Krisen überstanden. Warum sollte sie für jemanden verbiegen, auf dessen Wort sie sich ohnehin nie verlassen könnte. Besser ist, sie hält dagegen. Gegen Trump.