Annahme der Wahl unter großem Applaus

Der bayerische Finanzminister Markus Söder (CSU) spricht am 16.12.2017 in Nürnberg (Bayern) beim CSU-Parteitag.

16.12.2017 Nürnberg. Der bayrische Finanziminister Markus Söder wird der Nachfolger von Horst Seehofer. Die offizielle Übergabe des Amtes erfolgt erst 2018.

Nun ist es endgültig: Der bayerische Finanzminister Markus Söder soll Horst Seehofer nächstes Jahr als Ministerpräsident beerben. Beimm CSU-Parteitag in Nürnberg wurde der 50-Jährige am Samstag fast einstimmig zu Seehofers Nachfolger gekürt - in einer offenen Abstimmung, bei einigen wenigen Gegenstimmen.

Die offizielle Stabübergabe soll dann im ersten Quartal 2018 sein: Dann will Seehofer sein Amt abgeben, und Söder soll im Landtag zum neuen bayerischen Ministerpräsidenten gewählt werden. „Ich werde mich mit ganzer Kraft, mit ganzer Leidenschaft für dieses Land und die CSU einsetzen“, versprach Söder unter großem Applaus. (dpa)