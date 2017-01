Merkel für "Maß und Mitte"

13.01.2017 Perl. Angela Merkel will zum vierten Mal Kanzlerin werden - und stellt sich auf den härtesten Wahlkampf seit der deutschen Einheit ein. Im Saarland will die Parteispitze dafür den Startschuss geben.

Kanzlerin Angela Merkel will angesichts von Terrorbedrohung, wachsendem Populismus und unionsinternem Flüchtlingsstreit die Bundestagswahl mit einem Kurs von "Maß und Mitte" gewinnen.

Das geht aus dem Entwurf einer Erklärung hervor, den die CDU-Spitze bei ihrer am Freitagabend beginnenden Klausur beschließen will. Das Papier, mit dem die CDU unter anderem Steuererhöhungen grundsätzlich ausschließen will, liegt der Nachrichtenagentur dpa vor.

Zum Auftakt des zweitägigen Treffens im saarländischen Perl kommt die rund 60-köpfige Parteispitze mit DGB-Chef Reiner Hoffmann und Industrie-Präsident Dieter Kempf zusammen. Dabei soll es auch um die Zukunft des Wirtschaftsstandortes sowie die Sicherheit von Arbeitsplätzen und Altersversorgung gehen.

Merkel und die Parteiführung wollen mit der Klausur den Startschuss für einen Wahlkampfmarathon bis zur Bundestagswahl im September geben. Zum Abschluss soll am Samstag nach dem islamistischen Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt das Thema innere Sicherheit und mögliche weitere Konsequenzen eine zentrale Rolle spielen. Dann will die Parteispitze auch über den Kurs im Wahlkampf sprechen.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur CDU-Klausur:

Warum trifft sich die CDU-Spitze ausgerechnet im saarländischen Perl?

Das kleinste deutsche Flächenland macht den Auftakt im Wahljahr: Am 26. März wird ein neuer Landtag gewählt. Die CDU hofft darauf, dass Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer gewinnt und erneut die Regierung bilden kann. Merkel könnte das als positives Zeichen und Rückenwind werten. Denn dass die CDU bei den folgenden Landtagswahlen in Schleswig-Holstein (7. Mai) und Nordrhein-Westfalen (14. Mai) wie anvisiert die jeweiligen SPD-Regierungen ablösen kann, ist ungewiss.

Könnte bei der Klausur eine Kompromisslinie im Flüchtlingsstreit mit der CSU und deren Vorsitzendem Horst Seehofer deutlich werden?

Das ist wenig wahrscheinlich - aber nicht unmöglich. Viele Mandatsträger und Anhänger von CDU und CSU haben den gefühlt ewigen Streit zwischen Merkel und Seehofer über die von dem Bayern verlangte Obergrenze von 200 000 neuen Flüchtlingen pro Jahr satt. Am Rand der CSU-Klausur im bayerischen Seeon vor einer Woche war ein Kompromissvorschlag von zwei Innenpolitikern aus CDU und CSU ("Atmender Deckel") aber beerdigt worden.

Gibt es trotzdem einen gemeinsamen Wahlkampf von CDU und CSU?

Davon gehen die meisten führenden CDU- und CSU-Politiker aus. Auch Seehofer will keine Spaltung der Union. Aber er setzt darauf, mit seiner harten Haltung viele Wähler auch der CDU davon zu überzeugen, letztlich ihr Kreuz bei der Union zu machen.

Platzt das für Anfang Februar geplante Strategietreffen der Union?

Seehofer hat damit gedroht, den für den 5. und 6. Februar in München geplanten Termin ausfallen zu lassen oder zu verschieben, falls sich in zentralen Punkten keine Einigung abzeichnet. In der CDU-Spitze setzt man aber darauf, dass das Treffen stattfindet. Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) sagte der "Rheinischen Post" (Freitag): "Wir werden uns treffen, der Termin steht." Die verbliebenen Differenzen dürften nicht überbewertet werden. "Wir werden gemeinsam in den Wahlkampf ziehen. Das erwarten auch unsere Wähler von uns. Diese Erwartung dürfen wir nicht enttäuschen." Fragt sich nur, ob Seehofer das auch so sieht.

Wird die AfD bei der Diskussion in Perl eine große Rolle spielen?

Offiziell dürften Merkel und ihr engster Führungszirkel versuchen, die Partei so wenig wie möglich zu erwähnen. Motto: Lieber totschweigen als aufwerten. Doch ob alle im Vorstand das so sehen?

CDU-Generalsekretär Peter Tauber versuchte, eine Frage schon vor der Klausur abzuräumen: Er sehe keine Notwendigkeit für die Union, vor der Bundestagswahl eine Zusammenarbeit mit der AfD durch einen förmlichen Beschluss abzulehnen. Der "Saarbrücker Zeitung" (Freitag) sagte er: "Wenn man sieht, wie schlecht die AfD über all das redet, was diese Republik ausmacht und von Christdemokraten geprägt wurde, dann schließt sich allein deshalb eine Zusammenarbeit aus."

Wird es bei der Klausur neue Vorschläge im Anti-Terror-Kampf geben?

Der Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin am 19. Dezember mit 12 Toten und etwa 50 teils schwer Verletzten hat die politische Debatte in den ersten Tagen des neuen Jahres dominiert. Es war deutlich geworden, dass der tunesische Attentäter Anis Amri den Behörden lange bekannt war, die Tat aber trotzdem nicht verhindert werden konnte. Innenminister Thomas de Maizière (CDU) und Justizminister Heiko Maas (SPD) hatten sich als Konsequenz erst Anfang der Woche auf ein ganzes Maßnahmenpaket geeinigt.

Deshalb ist es wenig wahrscheinlich, dass die CDU nochmals ganz neue Vorschläge präsentiert. Die innere Sicherheit soll aber am Samstag eine zentrale Rolle spielen. CDU-Vize Thomas Strobl forderte pünktlich zur Klausur in der "Welt" (Freitag) eine unbeschränkte Abschiebehaft für Gefährder, wie es Amri war. "Bis zur Ausreise müssen diese Leute in Abschiebehaft", verlangte der baden-württembergsche Innenminister. Er rief die rot-grün regierten Bundesländer auf, ihre Blockade bei der Einstufung Tunesiens, Marokkos und Algeriens als sichere Herkunftsländer zu beenden. Zudem müssten weitere Staaten Afrikas diesen Status bekommen.

Kommt das Thema möglicher russischer Hackerangriffe auf den Tisch?

Das ist gut möglich. Der Bundestag und die CDU sowohl im Bund als auch im Saarland waren bereits Opfer von Hackerangriffen, bei denen die Sicherheitsbehörden davon ausgehen, dass die Urheber einen staatlichen russischen Hintergrund haben. Nach den jüngsten Diskussionen in den USA über eine mögliche Beeinflussung des Wahlsiegs von Donald Trump durch von Moskau gesteuerte Cyberattacken werden ähnliche Angriffe im deutschen Wahlkampf befürchtet.

Der saarländische Innenminister Klaus Bouillon (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur zu dem Thema: "Ich schätze die Bedrohung sehr hoch ein." Der stellvertretende Vorsitzende der Innenministerkonferenz ergänzte, Kanzlerin Merkel sei "eine der wichtigsten Personen in der Weltpolitik. Und wenn es gelingen würde, hier zu destabilisieren, dann wäre das für den einen oder anderen natürlich eine interessante Angelegenheit." (dpa)