HAMBURG. Die Bundeswehr trieb in den 1960er Jahren offenbar Planungen für den Einsatz von Chemiewaffen voran. Das geht hervor aus einer Recherche mehrerer Medienhäuser.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.05.2018

Entgegen aller öffentlichen Dementis soll die Bundeswehr in den 1960er Jahren den Einsatz von Chemiewaffen geplant haben. Nach Informationen von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung (SZ) belegen das Aktien der Bundeswehr sowie der US-Regierung.

Aus diesen gehe hervor, dass der damalige Verteidigungsminister Kai-Uwe von Hassel (CDU) die US-Regierung 1963 um die Belieferung mit C-Waffen bat. Von 1962 bis mindestens 1968 betrieb die Bundeswehr demnach eine detaillierte Planung für eine chemische Kriegführung, um einen möglichen C-Waffen-Angriff des Warschauer Pakts zu vergelten.

Wie aus den Informationen von NDR, WDR und SZ weiter hervorgeht, plante die Bundeswehr in einem kleinen Kreis hochrangiger Offiziere seit 1962 auf Weisung des Generalinspekteurs und in Rücksprache mit Verteidigungsminister und Staatssekretären detailliert einen möglichen Einsatz von C-Waffen. Der Vorschlag: 14.000 Tonnen C-Waffen für die Bundeswehr in den USA beschaffen und im Ernstfall durch Artillerie und Luftwaffe gegen Truppen des Warschauer Pakts einzusetzen. Die Pläne scheiterten offenbar daran, dass sich die US-Regierung 1966 gegen eine Weitergabe chemischer Munition an Deutschland entschied.

Bundesregierung und Bundeswehr bestritten immer wieder vehement, den Einsatz und Besitz von Chemiewaffen zu planen und wiesen entsprechende Berichte zurück. Das Bundesverteidigungsministerium teilte mit, dass ihm zu den damaligen Planungen keine Informationen vorlägen, da der Vorgang zeitlich zu weit zurückliege. "Heute existieren auf deutschem Boden weder in deutscher noch in Verantwortung von NATO-Verbündeten Chemie-Waffen", so das Ministerium in seiner Erklärung.