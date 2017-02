CDU in Mecklenburg-Vorpommern

Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag auf dem Neujahrsempfang ihres Wahlkreises in Stralsund.

25.02.2017 Stralsund. Mit Kanzlerin Angela Merkel an der Spitze will die CDU Mecklenburg-Vorpommerns in den Bundestagswahlkampf ziehen. Es gilt als sicher, dass die rund 150 Delegierten des Landesparteitages in Stralsund die CDU-Vorsitzende auf Platz eins der Landesliste für die Wahl im September setzen.

Merkel war mehrere Jahre Landesvorsitzende der Partei und hat ihren Wahlkreis in Nordvorpommern. Dort holte sie seit 1990 immer das Direktmandat.

Bei der Bundestagswahl 2013 hatte die Nordost-CDU alle sechs Wahlkreise im Land gewonnen und mit 42,5 Prozent ihr bislang bestes Ergebnis erzielt. Die Landtagswahl im Herbst 2016 sorgte allerdings für Ernüchterung. Mit 19 Prozent der Wählerstimmen war die CDU hinter SPD und AfD nur noch drittstärkste Kraft geworden. (dpa)