Zur Person

31.07.2017

Norbert Lammert ist seit 2005 Präsident des Deutschen Bundestags und einer der besten Redner des Parlaments, wenn nicht der Beste. Zum Leidwesen der Freunde des geschliffenen Wortes hört er mit Ablauf der Legislaturperiode auf, nachdem er dann 37 Jahre Abgeordneter war.

Lammert stammt aus Bochum, wo er 1948 als ältester Sohn einer Bäckerfamilie zur Welt kam. Er ist verheiratet und hat vier Kinder. Der studierte Sozialwissenschaftler trat 1964 in die CDU ein. Über die Kommunalpolitik in seiner Heimatstadt kam er schließlich in die Bundespolitik. In der Regierung Kohl wurde er Parlamentarischer Staatssekretär, 2002 stellvertretender und 2005 schließlich Bundestagspräsident.

Sitzungen leitet er straff, er ruft wenn nötig auch die Kanzlerin zur Ordnung. Seine Ansprachen sind anspruchsvoll.