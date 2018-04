Erneute Kritik

Berlin. IT-Systeme, Flugsimulatoren oder auch kieferorthopädische Behandlungen: Der Bundesrechnungshof bemängelt wieder Steuergeldverschwendung.

Wieder die Truppe. Alle Jahre wieder. Wenn der Bundesrechnungshof (BRH) in diesen Tagen seine „Bemerkungen 2017“ zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes durch weitere Prüfergebnisse ergänzt, liefert die Bundeswehr erneut zwei relevante Fälle, in denen Geld der Steuerzahler unnötig verschwendet wurde. In einem Fall haben Planer die Neuausrichtung von IT-Systemen auf Fregatten so schlecht gesteuert, dass sich die Kosten der geplanten Modernisierung pro Schiff von sechs Millionen Euro auf 30 Millionen Euro verfünffacht hätten. Die Modernisierung der IT-Systeme, die Radaranlagen und Waffen steuern, verzögere sich deshalb um Jahre, schreiben die Rechnungsprüfer der Bonner Behörde in ihren jüngsten Bemerkungen, die unserer Redaktion vorliegen. BRH-Präsident Kay Scheller kritisierte: „Bevor die Bundeswehr eine Leistung abnimmt, muss sie sicherstellen, dass sie auch funktioniert.“ Die Truppe müsse bei derart komplexen Verfahren genau planen und steuern.

So habe die Bundeswehr bei der Ausschreibung für dieses neue IT-System die Anforderungen im Vertrag nur unzureichend beschrieben und auch „kein effektives Qualitätsmanagement“ eingerichtet, monierten die Rechnungsprüfer. Wegen der schlechten Vertragsgestaltung habe die Bundeswehr die Mehrkosten, die nun der Steuerzahler übernehmen müsse, nicht dem Auftragnehmer anlasten können. Zudem habe das Militär vereinbart, wesentliche Teile des IT-Systems erst nach Abnahme zu testen. Ähnliche Mängel bei der Gestaltung solcher Rüstungsverträge hatte der BRH schon in der Vergangenheit mehrfach angezeigt.

Auch Kfz-Zulassungsstellen in der Kritik

In einem weiteren Fall stellten die Rechnungsprüfer fest, dass die Bundeswehr Eurofighter-Flugsimulatoren nicht in vollem Umfang nutze, obwohl der Truppe Flugzeuge für die Pilotenausbildung fehlten. Nach einer Vorgabe der Nato sollen Eurofighterpiloten jedes Jahr 180 Flugstunden absolvieren, um ihre Fähigkeiten als Piloten zu erhalten. Davon könnten 40 Flugstunden in den Simulatoren absolviert werden. Die Nato-Forderung nach 180 Flugstunden erfüllen laut Rechnungshof nur wenige Piloten. Im vergangenen Jahr hatte die Luftwaffe 900 gebuchte und bereits bezahlte Simulatoren-Flugstunden nicht abgerufen, obwohl Eurofighter für die Ausbildung fehlten. BRH-Präsident Scheller forderte die Bundeswehr auf, alle Möglichkeiten zu nutzen, ihre Piloten einsatzfähig zu halten – auch durch Simulatoren.

Neben dem Verteidigungsministerium finden sich auch in der Zuständigkeit anderer Ministerien wieder Belege für Steuerverschwendung. So geben die Krankenkassen jedes Jahr eine Milliarde Euro für kieferorthopädische Behandlungen aus, obwohl deren medizinischer Nutzen nur unzureichend erforscht sei. Es fehlten Daten über Art, Dauer und Erfolg der Behandlungen. Hinweise auf diesen Missstand sei das Bundesgesundheitsministerium seit Jahren nicht nachgegangen. Zudem plädieren die Rechnungsprüfer für eine Nachweispflicht von Kassenärzten, dass diese über eine Berufshaftpflichtversicherung mit ausreichender Deckung verfügten.

Auch die Kfz-Zulassungsstellen beweisen nach Prüfung durch den Rechnungshof einen gewissen Schlendrian im Umgang mit Steuergeld. So seien die Zulassungsstellen ihrer Pflicht nicht nachgekommen, jeden Privatkauf eines EU-Neufahrzeuges an die Finanzämter zu melden. Dies erschwere die Kontrolle, ob der Käufer den Erwerb auch versteuert.