Mertloch bei Koblenz

02.03.2017 Koblenz. Das Grundstück des rheinland-pfälzischen AfD-Vorsitzenden Uwe Junge in Mertloch im Landkreis Mayen-Koblenz ist in der Nacht auf Donnerstag offenbar Ziel eines Brandanschlags geworden.

Bei dem Vorfall brannte das Auto von Junges Ehefrau aus, auch das Wohnhaus des Politikers wurde durch die große Hitzeeinwirkung beschädigt. Nach Angaben der Landtagsfraktion gingen unter anderem Fenster kaputt. Die Kriminalpolizei geht mittlerweile von einem Anschlag aus.

„Ein technischer Defekt kann nach den bisherigen Erkenntnissen als Brandursache weitgehend ausgeschlossen werden“, heißt es in einer am Donnerstagnachmittag verbreiteten Presseerklärung. Bereits am Morgen seien eine Staatsschutz-Ermittlungsgruppe und Beamte des Landeskriminalamtes auf dem Grundstück in Mertloch gewesen.

Junge selbst hatte am Morgen auf seiner Facebook-Seite über den Vorfall berichtet, Fotos des zerstörten Autos veröffentlicht und erklärt, nur durch glückliche Umstände habe das Feuer nicht auf das Wohnhaus übergegriffen. Seiner Frau gehe es gut. Der AfD-Fraktionsvorsitzende war bereits im vergangenen Sommer in der Mainzer Innenstadt von Unbekannten attackiert worden und musste nach dem Angriff wegen einer Jochbeinfraktur operiert werden. (epd)