Streit zwischen Türkei und Deutschland

Berlin. Sigmar Gabriel und Mevlüt Cavusoglu tun sich schwer beim Versuch einer Annäherung. Bei ihrem Treffen machte der deutsche Außenminister deutlich, dass Nazi-Vergleiche eine Grenze darstellten, „die man nicht überschreiten darf".

Von Holger Möhle, 08.03.2017

Es gibt angenehmere Termine als diesen. Obwohl, ein Frühstück unter Freunden doch ein guter Start in den Tag ist – an sich. Aber das hier ist ein Krisenfrühstück – bei bitterem türkischen Kaffee. Ankaras Außenminister Mevlüt Cavusoglu sitzt am sehr frühen Mittwochmorgen in einem Berliner Hotel mit Sigmar Gabriel zusammen, seinem Amtskollegen aus „Almanya“. Cavusoglu hat weitere Termine in Berlin. Gleich muss er weiter zur Internationalen Tourismus-Börse (ITB), wo er die Werbetrommel für sein Land rühren will, das vor allem von Besuchern aus Deutschland zunehmend gemieden wird.

Aber vorher müssen Cavusoglu und Gabriel atmosphärisch und auch politisch noch durch ein ziemlich dunkles Loch. Gabriel muss dazu zu Cavusoglu in dessen Hotel, nicht der Besucher aus der Türkei ins Auswärtige Amt – auch das sagt etwas über die Lage aus. Tags zuvor hatte Cavusoglu den deutschen Außenminister zwar als „meinen Freund Sigmar Gabriel“ bezeichnet. Das ist womöglich eine ironische Überzeichnung in einer ohnehin überhitzten Situation.

Die Nato-Partner Deutschland und Türkei haben seit einiger Zeit, nun ja, Probleme miteinander. Man könnte auch sagen: Das deutsch-türkische Verhältnis ist an einem weiteren Tiefpunkt angelangt, seit der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, aber auch Chefdiplomat Cavusoglu Deutschland Nazi-Methoden vorgeworfen hatten, weil deutsche Kommunen für Auftritte türkischer Minister keine Erlaubnis erteilt hatten. Gabriel reagierte – ebenso wie zuvor Kanzlerin Angela Merkel – empört: „Der Vergleich ist natürlich skandalös.“

Kritik an Deutschland sei in Ordnung, aber ausgerechnet die Bundesrepublik mit Nazi-Deutschland zu vergleichen, „ist so ein schlimmer und eigentlich absurder Vorwurf“. Dieser Vergleich entbehre jeder Grundlage und führe dazu, „dass wir nicht mehr vernünftig miteinander ins Gespräch kommen“. Gabriel: „Es würde die Grenze der Gesprächsfähigkeit erreicht, wenn dieser Vorwurf ständig wiederholt würde.“

Eine Entschuldigung von Cavusoglu, nein, Gabriel erwartet das nicht. Die Lage sei „derart schwierig“, dass es jetzt einige Gespräche geben werde, „wo wir die Standpunkte hart gegeneinander stellen, aber wo wir nicht mit sofortigen Ergebnissen auseinandergehen“. So kommt es dann auch. Gabriel sagt nach dem Kaffee mit Cavusoglu, das Gespräch sei „gut“ und „ehrlich“ gewesen, aber eben auch „hart und kontrovers in der Sache“.

Der deutsche Außenminister macht dann noch einmal deutlich, dass die türkische Staats- und Regierungsspitze mit ihren Nazi-Vergleichen hart an der Roten Linie operiere: „Es gibt Grenzen, die man nicht überschreiten darf.“ Gabriel ist da auch persönlich geprägt. Sein Vater sei bis zum Schluss Nazi gewesen. Und Gabriel war einmal mit einer türkischstämmigen Frau verheiratet.

Doch jetzt muss er erst einmal den Scherbenhaufen zusammen kehren, den ihm die Türken hinterlassen haben. Er setzt auf Einsicht auf der Strecke: „Durch diese schwierige Phase müssen wir jetzt durch.“ Es bleibt ihm auch wenig anderes übrig.