"Jetzt erst recht"

22.12.2016 Berlin. Der Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche ist wieder geöffnet. Er ist jetzt mit Betonsperren gesichert. Wenige Tage nach dem Anschlag schon wieder Glühwein und Bratwurst, ist das gut?

Kurz bevor sich der Rolladen am Bratwurst-Stand hebt, halten sich Händler auf dem Weihnachtsmarkt fest in den Armen. Mit Tränen in den Augen stellen sie Kerzen vor eine Gedenktafel an der Berliner Gedächtniskirche.

Darauf ist der Markt aus der Luft zu sehen, bevor dort ein Mann mit einem Lastwagen ein Blutbad anrichtete. Das war am Montag. Seit Donnerstag haben die Buden wieder geöffnet. Aus Pietätsgründen soll es keine Partymusik und grellen Lichter geben. An der Seite stehen jetzt Betonsperren - dort, wo der Lkw in die Menge gedonnert ist.

Am Morgen sind viele Journalisten unterwegs. Eine Berliner Schülerin erzählt einem englischen Kamerateam: "People are still very scared", die Leute hätten immer noch viel Angst. Ein Verkäufer am Lederwarenstand sagt, seine Kollegen seien deprimiert. "Große Lust haben wir nicht. Es ist schrecklich." Gegen Mittag füllt sich der Platz allmählich.

Wie durch ein Wunder gab es unter den Schaustellern keine Opfer. Aber viele stehen nach Angaben ihres Verbandes unter Schock, nachdem sie das Attentat erlebt und Erste Hilfe geleistet haben. Vor der Wiederöffnung laden sie zur Andacht. "Nach diesem Terroranschlag können wir nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen", sagt die Pfarrerin Dorothea Strauß. Das tun die Händler auf dem Breitscheidplatz auch nicht, bei der Trauerfeier wirken sie aufgewühlt.

Die gesammelten Fakten zum Anschlag in Berlin Nach dem verdächtigen Tunesier Anis Amri (24) wird europaweit gefahndet. Die Bundesanwaltschaft bat die Öffentlichkeit um Mithilfe und schrieb für Hinweise eine Belohnung von 100 000 Euro aus.

Amri kam im Juli 2015 nach Deutschland. Laut NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) tauchte er erst in Freiburg, dann in Nordrhein-Westfalen und schließlich in Berlin auf, wo er seit Februar 2016 überwiegend gelebt habe.

Sein Asylantrag wurde im Juni dieses Jahres abgelehnt: Wegen fehlender gültiger Ausweispapiere konnte er nicht ausgewiesen werden. Er verwendete mehrere Alias-Namen und wurde von mehreren Behörden als islamistischer Gefährder beobachtet.

Laut Jäger ermittelte die Berliner Generalstaatsanwalt gegen Amri wegen Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat. Die Ermittlung sei vom Landeskriminalamt NRW initiiert worden.

Der Todesfahrer steuerte am Montagabend den Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt, mindestens zwölf Menschen starben. Rund 50 weitere Besucher des Marktes werden verletzt, viele von ihnen schwer. Die Ermittler gehen von einem Terroranschlag aus. Amris Papiere lagen im Fußraum des Lastwagens.

Ein unmittelbar nach der Tat festgenommener Verdächtiger wird am Dienstagabend wieder freigelassen. Laut Bundesanwaltschaft in Karlsruhe reichen die Ermittlungsergebnisse für einen dringenden Tatverdacht nicht aus.

Fast genau 24 Stunden nach dem Anschlag reklamiert die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) den Angriff für sich. Die Botschaft wird über das IS-Sprachrohr Amak im Internet verbreitet.

Zu den zwölf Todesopfern gehört auch der ursprüngliche Speditionsfahrer aus Polen - es handelt sich um den Cousin des Speditions-Eigentümers Ariel Zurawski, der sein Unternehmen in der Nähe von Stettin hat.

Im Führerhaus des Lastwagens wird blutverschmierte Kleidung gefunden.

Laut Jäger ermittelte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft gegen Amri. Unklar ist aber, was aus den Ermittlungen geworden ist.

Wie kamen Amris Papiere in das Führerhaus des Lkw? Wurden sie absichtlich dorthin gelegt - als Bekenntnis oder falsche Fährte? Oder gingen sie im Kampf mit dem polnischen Lastwagenfahrer verloren?

Die Geldbörse, die auf die Spur des tunesischen Terrorverdächtigen Anis Amri geführt hat, ist laut Berliner Polizei erst am Tag nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche entdeckt worden. Die Fahrerkabine des Lastwagens, wo Ermittler die Hinweise auf Amri entdeckt hatten, sei erst nach der Bergung am Dienstag untersucht worden, sagte Polizeisprecher Winfrid Wenzel am Donnerstag. „Wir können mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es am Montag keinen Anhaltspunkt für den tunesischen Verdächtigen gab“, sagte Wenzel.

Was ist davon zu halten, dass Tunesien nach Angaben Jägers die für eine Abschiebung notwendigen Ausweispapiere erst zwei Tage nach der Bluttat nach Deutschland schickte?

Nach wie vor ist unklar, ob ein oder mehrere Täter hinter dem Anschlag stecken, ob der oder die Täter von außen gesteuert oder aus eigener Initiative gehandelt haben.

Die Echtheit der IS-Behauptung, dass die Terror-Miliz verantwortlich für den Anschlag ist, lässt sich nicht verifizieren. Sie wurde aber über die IS-Kanäle im Internet verbreitet, die schon nach früheren IS-Anschlägen verwendet wurden.

Fraglich ist die Zuverlässigkeit des Zeugen, der nach eigenen Angaben den zunächst Festgenommenen vom Tatort bis zur Siegessäule verfolgt haben will.

Eine Berlinerin erzählt, sie habe sich extra krank gemeldet, um in die Kirche zu kommen. Sie ist nachdenklich. "Ich weiß nur, dass Angst lähmt, das will ich nicht." Auf dem Markt sagen zwei junge Frauen, sie hätten nicht direkt Angst, aber doch ein komisches Gefühl. "Es ist mitten in Berlin." Es hätte auch sie treffen können.

Der Platz vor der Gedächtniskirche ist voller Mahnmale aus Blumen, Kerzen und Trauerbotschaften. Im Internet singt Sänger Adel Tawil als "Berliner Junge" am Klavier einen Trauersong: "Gott steh uns bei". Das Video wird viel geguckt.

Sonst ist in Berlin viel die Rede davon, dass die Stadt mit demonstrativer Coolness auf den Anschlag reagiere. Nach dem Motto: Ihr Terroristen könnt uns mal. Aber ob das Gefühl wirklich alle Berliner haben? Wahrscheinlich gilt die Rechnung: Je näher die Leute an der Gedächtniskirche wohnen oder arbeiten, desto tiefer der Schrecken.

Für die Stadt sei es der erste Anschlag dieser Art, sagt Jens Gräbener, Psychologe und einer der Leiter beim Krisendienst. "Jeder von uns hat plötzlich eigene Bezüge, jeder bekommt Anfragen von Familienangehörigen oder Freunden. Das macht es komplett anders als nach anderen Attentaten."

Zurück zur Gedächtniskirche. Wenige Tage nach dem Anschlag schon wieder Glühwein und Bratwurst, ist das gut? Klaus-Jürgen Meier, der Vorstandsvorsitzende der AG City und Vertreter des Handels, erklärt, warum der Betrieb weiter geht. Die Trauer halte an, sagt er. "Aber unabhängig davon wollen wir unsere Lebensfreude uns nicht nehmen lassen." Ob die Reaktionen negativ seien, hätte man nicht doch lieber ganz schließen sollen? "Wir erfahren genau das Gegenteil, dass alle kommen und sagen: "Jetzt erst recht"." (dpa)