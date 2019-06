Kommentar zu Antibiotika-Einsatz

Typisches Bild in der Massentierhaltung: Hühner stehen in einem Stall eng beieinander.

BONN. Das Thema Antibiotika-Resistenzen kann gar nicht überschätzt werden: Die widerstandsfähigen Keime sind eine Bedrohung für die Menschheit. Zum Glück ist das Problem erkannt. Weltweit muss der Antibiotika-Einsatz eingedämmt werden.

Von Eva Quadbeck, 20.06.2019

Die übermäßige Gabe von Antibiotika an Mensch und Tier führt dazu, dass Keime resistent werden können. Bei den Industriestaaten-Treffen G7 und G20 sind schon Strategien entwickelt worden, den Antibiotika-Einsatz zu drosseln. Die Umsetzung müsste nun allerdings konsequenter und schneller vonstatten gehen.

Auch in Deutschland werden zu viele Antibiotika in Arztpraxen verschrieben und in Tierställen verabreicht. In der Schweinemast konnten die Mengen reduziert werden. Das ist ein Fortschritt. Doch beim Geflügel ist kein Umsteuern in Sicht. Hühner und Puten werden immer noch mit Antibiotika vollgepumpt, bevor es zur Schlachtbank geht.

Skandalös ist, dass dabei zu 40 Prozent Antibiotika eingesetzt werden, die eigentlich als Notfall- oder Reserve-Arzneien eingestuft sind. Sie sollten nur dann zum Einsatz kommen, wenn ein gängiges Antibiotikum wegen resistenter Keime versagt. Je häufiger die Reserve-Mittel genutzt werden, desto mehr weitere Resistenzen entstehen. Dieser Entwicklung muss dringend Einhalt geboten werden.

Ohne strengere Regeln und bessere Kontrollen wird sich das Problem nicht lösen lassen. Dabei könnte man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Denn die Konsequenz aus weniger Antibiotika-Einsatz wäre eine für das Wohl der Tiere bessere Haltung. Der übermäßige Medikamenteneinsatz geschieht dort, wo Tiere auf zu engem Raum gehalten werden. Weniger Massentierhaltung könnte also auch den Antibiotika-Einsatz eindämmen.

Auch in der Humanmedizin braucht es mehr Ehrgeiz, um den Verbrauch von Antibiotika herunterzufahren. Es gibt viele Ärzte, die diese Medikamente erst nach gründlicher Analyse verschreiben. Es existieren aber auch Praxen, in denen in der Sorglosigkeit des vorigen Jahrhunderts jede stärkere Erkältung mit einem Antibiotikum beschossen wird. Das ist fahrlässig gegenüber jenen, die auf Heilung durch ein Antibiotikum angewiesen sind.

In den Kliniken ist die Hygiene der wichtigste Punkt. Dort konnten multiresistente Keime – also Bakterien, gegen die kein Antibiotikum mehr hilft – entstehen, weil die Hygienevorschriften nicht richtig eingehalten wurden. Ärzte und Pflegepersonal können sich nicht oft genug vor Augen führen, dass von ihrer Hygiene Menschenleben abhängen.