Neue Morddrohungen

"Combat 18" ist ein gewaltbereites rechtsextremes Netzwerk, das in mehreren europäischen Ländern aktiv ist. "Combat" steht im Englischen für Kampf, "18" gilt als Szenecode für den ersten und den achten Buchstaben im Alphabet, also A und H - die Initialien von Adolf Hitler. Die Organisation gilt als bewaffneter Arm des verbotenen Neonazi-Netzwerks "Blood & Honour" (Blut und Ehre).

"Combat 18" wurde 1992 in Großbritannien gegründet. Seither gaben sich mehrere Neonazi-Vereinigungen den Namen "Combat 18", darunter auch Gruppen in Deutschland. Experten zufolge agieren die Mitglieder des losen Netzwerks in konspirativen Zellen. Laut Verfassungsschutz besteht die Möglichkeit, dass Einzelne "mit schweren rechtsextremistischen Gewalttaten in Erscheinung treten".

Im Jahr 2003 fanden Ermittler bei einer Gruppe, die sich selbst "Combat 18 Pinneberg" nannte, Listen mit Namen von Politikern und Anleitungen zum Herstellen von Sprengsätzen. Im September 2017 griffen Spezialkräfte der GSG 9 zwölf Mitglieder der Gruppe "Combat 18 Deutschland" an der Grenze zu Tschechien auf. Die Rechtsextremen kamen von einem Schießtraining und hatten unter anderem Gewehrmunition bei sich.