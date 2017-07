Anzeige in russischer Zeitung

Bonn. Lange nichts gehört von Martin Schulz. Der rasche Blick in den Anzeigenteil einer russischen Zeitung scheint das Vorurteil zu bestätigen, er habe das mit dem Kanzlerwerden schon aufgegeben und mache neuerdings in Fenster.

Bevor jetzt Christdemokraten in frohlockende Gesänge einstimmen, scheint aber ein genauerer Blick angebracht: Der Mann, der für Kunststofffenster wirbt, heißt nämlich nicht Schulz, sondern ausweislich der Anzeige Tim Erikson und ist Experte für zeitgemäße Baukultur ohne Zugluft und mit Vierfachverglasung.

Die russische Firma, mit der Frage konfrontiert, ob es da möglicherweise eine Verwechslung gegeben habe, oder ob sie sich habe täuschen lassen und der Mann heiße eigentlich Schulz, schwört Stein und Bein, dass es diesen Experten auch wirklich gibt und dass er sich auch prima mit Fenstern auskenne. Warum dasselbe Bild auch auf der Homepage des Europaparlaments auftaucht - und zwar unter dem dann offenbar irreführenden Namen Schulz -, konnte man in Russland nicht erklären. Auch nicht, warum er sich dort als ehemaliger Präsident des Parlaments ausgibt.

Aber es werden heute ja oft Bilder im Internet geklaut und in einem ganz anderen Zusammenhang neu veröffentlicht. Fake News eben. Schulz - Verzeihung, Erikson ist das komplette Gegenbild. Dem würde man in Russland sogar ein Plastikfenster abkaufen, weil er freundlich aussieht, solide wirkt und Vertrauen einflößt. Offenbar alles sehr wichtige Dinge in der Fensterbranche, wo es ansonsten von windigen Anbietern nur so wimmeln soll. Geht es da nicht irgendwie zu wie in der Politik auch?