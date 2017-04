Nach Anschlag auf BVB-Mannschaftsbus

Berlin. Stammte der Sprengstoff, der beim Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus genutzt wurde, aus Beständen der Bundeswehr? Dies berichten verschiedene Medien. Das BKA hält sich momentan mit Angaben zurück.

15.04.2017

Das Bundeskriminalamt kann noch keine Aussagen über den Sprengstoff machen, der beim Anschlag auf den Mannschaftsbus des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund verwendet wurde. „Es ist noch viel zu früh, solche Aussagen zu treffen, da die kriminaltechnischen Untersuchungen noch laufen“, sagte eine Sprecherin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Die „Welt am Sonntag“ hatte Ermittlerkreise mit den Worten zitiert: „Der Sprengstoff in den Rohrbomben, die mit Metallstiften gefüllt waren, stammt eventuell aus Beständen der Bundeswehr. Aber das wird noch geprüft.“

Die BKA-Sprecherin sagte, die Untersuchungen seien in vollem Gange. „Sie laufen auf Hochtouren.“ Bei dem Anschlag waren am Dienstag zwei Menschen verletzt worden.

Echtheit von Bekennerschreiben wird noch geprüft

Am Freitag war bekannt geworden, dass nach dem Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus ein drittes Bekennerschreiben aufgetaucht sei. Beim Berliner "Tagesspiegel" ging eine E-Mail mit rechtsextremem Inhalt ein, in der mit einem weiteren Anschlag gedroht wird. Das Schreiben wird derzeit von der Bundesanwaltschaft überprüft. Zuvor hatte es bereits zwei Bekennerschreiben mit islamistischem und linksextremistischem Anklang gegeben - allerdings gibt es große Zweifel an ihrer Echtheit.

Die Bundesanwaltschaft wollte am Samstag noch keine Bewertung zu der an den "Tagesspiegel" geschickten E-Mail abgeben. "Das Bekennerschreiben haben wir vorliegen. Wir prüfen das", sagte Behördensprecherin Frauke Köhler lediglich.

In der E-Mail heißt es laut "Tagesspiegel", der Anschlag in Dortmund sei eine "letzte Warnung". Der anonyme Verfasser berufe sich auf Adolf Hitler und drohe mit einem weiteren Anschlag. Auch werde gegen "Multi Kulti" gehetzt. Weiter heißt es, am 22. April werde "buntes Blut fließen". Der "Trupp Köln" stehe bereit.

Die Drohung könnte der Zeitung zufolge auf die geplanten Proteste gegen den Parteitag der AfD in Köln abzielen - eine der gängigen Parolen gegen Rechts lautet "bunt statt braun". Aus Sicherheitskreisen hieß es demnach, dass das Schreiben ernst genommen werde. Die Mail könne mit dem Anschlag von Dortmund zu tun haben, "es könnte aber auch ein Trittbrettfahrer sein".

Polizei mit erhöhter Präsenz und Wachsamkeit

Mit verstärkter Polizeipräsenz und erhöhter Vorsicht bereitet sich derweil die Polizei in Dortmund auf das erste Bundesliga-Heimspiel des BVB nach dem Anschlag vor. „Wir reagieren angemessen auf die Situation“, hieß es aus der Leitstelle der Dortmunder Polizei. Um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, werde das Umfeld um das Stadion genau kontrolliert. „Wir halten Ausschau nach allem, was verdächtig ist“, versicherte ein Sprecher. Auch seien mehr Polizeikräfte im Einsatz als ursprünglich für die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt am Samstagnachmittag geplant.

Auch in Mainz wird vor der Bundesligapartie zwischen Mainz 05 und Herta BSC das Sicherheitskonzept überprüft. Besonders die Anfahrtsstrecken der Team-Busse seien genau angeschaut worden, sagte ein Polizeisprecher vor dem Spiel am Samstag. Auch die Zahl der Einsatzkräfte sei „überprüft und moderat erhöht“ worden. Die Polizei befinde sich außerdem in einem ständigen Austausch mit den anderen Bundesliga-Spielstätten sowie dem Landes- und dem Bundeskriminalamt. (ga/dpa/afp)