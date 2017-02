Experiment zur Fastenzeit

28.02.2017 Berlin. Die Luft in unseren Städten ist seit Jahrzehnten stark belastet. Schuld sind vor allem alte Diesel-Autos. Klimafreundliche Elektroautos gibt es immer noch wenige. Experten raten den Bürgern zu einem radikalen Experiment.

Das Umweltbundesamt und Klimaschützer rufen dazu auf, während der Fastenzeit der Umwelt zuliebe aufs Autofahren zu verzichten. Freiwilliges "Autofasten" von Aschermittwoch bis Ostern könne dazu motivieren, auch dauerhaft auf Bus, Bahn oder das Rad umzusteigen.

Während der 40 Fastentage sollten die Bahn und regionale Verkehrsträger allen "Autofastern" Sonderrabatte gewähren, um neue Kunden anzulocken, sagte Katrin Dziekan vom Umweltbundesamt der Deutschen Presse-Agentur.

Angestoßen haben das "Autofasten" vor 20 Jahren die Kirchen . Dieses Jahr sind die Evangelischen Kirchen im Rheinland und in Hessen-Nassau mit dabei sowie die katholischen Bistümer Trier, Mainz, Fulda, Luxemburg und Köln. "In der Fastenzeit sind wir Christen aufgefordert, unsere Lebensgewohnheiten zu überdenken und zu überprüfen", sagte der Umweltbeauftragte des Bistums Mainz, Franz Hock, der dpa.

Unterstützung kommt von den Grünen. Der Verkehrsexperte im Bundestag, Stephan Kühn, erklärte auf dpa-Anfrage: "Ich finde die Idee des Autofastens gut." Gegen die hohe Luftverschmutzung in der Luft helfe vor allem, weniger Auto zu fahren. Und wer mit Bus und Bahn fahre, komme nach seiner Erfahrung entspannter zur Arbeit und brauche sich nicht durch den täglichen Stau zu quälen.

Die Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, schrieb auf Twitter, Fasten sei eine gute Sache - und Autofasten auch. Ratschläge brauche dazu aber keiner, Christen entschieden darüber frei.

Drei von vier Haushalten hierzulande haben mindestens ein Auto. Bundesweit gibt es rund 45 Millionen Fahrzeuge.

Ende Januar hatte das Umweltbundesamt mitgeteilt, dass auch 2016 die Luft in deutschen Städten zu stark mit Stickstoffdioxid belastet war. Schuld sind vor allem alte Diesel-Autos. Für Ozon und Feinstaub werden weiter die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen Werte deutlich überschritten.

Auch Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) unterstützt die Autofasten-Aktion. Es gehe nicht darum, das Autofahren gänzlich zu verbieten. "Aber wir können unsere Perspektiven ändern, wenn wir ganz bewusst und zumindest in der Fastenzeit auf andere Verkehrsmittel umsteigen", erklärte sie auf dpa-Anfrage.

Selbst der Verkehrsclub ADAC hat keine grundsätzlichen Einwände. Der freiwillige Autoverzicht müsse auch nicht auf die Fastenzeit beschränkt bleiben, sagte ADAC-Sprecher Andreas Hölzel. Vor allem kurze Strecken ließen sich auch gut zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegen. Für längere Distanzen brauche es aber konkurrenzfähige Alternativen. Er verwies auf eine ADAC-Umfrage, wonach viele Menschen bereit wären, auf Bus und Bahn umzusteigen - wenn die Fahrpreise niedriger wären, die Verbindungen schneller und zuverlässiger und das Tarifsortiment verständlicher.

Beginn der Fastenzeit Foto: DPA Die Fastenzeit: Für viele die perfekte Gelegenheit, um einige Aspekte im Leben zu überdenken. Dies lädt zu einem Verzicht aber auch einer Einführung gewisser Dinge ein.

Foto: Frank Rumpenhorst 1. Das Auto stehen lassen. Es ist schon sehr bequem mit dem Auto zu fahren. Aber muss das sein? Anstelle des Autos einfach mal die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Die Umwelt wird es Ihnen danken.

Foto: Andrea Warnecke 2. Gesünder ernähren. Ein erster Gedanke der Fastenzeit war es, auf mehrere Mahlzeiten zu verzichten beziehungsweise den Konsum bestimmter Lebensmittel einzuschränken. Eine Umstellung auf gesündere Lebensmittel sollte aber auch ausreichen.

Foto: dpa 3. Gönnen Sie sich Entspannung. Tun Sie sich selbst etwas Gutes: Bei dem alltäglichen Stress vergessen Viele sich einfach mal Zeit zu nehmen und sich zu entspannen. Eine Massage ist eine gute Idee, um sich eine wohlverdiente Auszeit zu gönnen.



Foto: Jens Kalaene 4. Mit dem Rauchen aufhören. Es steht außer Frage, dass es eine schlechte Angewohnheit ist. Und jedem sollten die Nebenwirkungen bewusst sein, die Rauchen mit sich bringt. Der Weg zum Nicht-Raucher wird auch oft in der Fastenzeit angestrebt.

Foto: Andrea Warnecke 5. Auf das Smartphone verzichten. Oft merkt man gar nicht, dass man schon wieder auf das Handy schaut. Ständig auf dem neustem Stand zu sein und zu wissen was die Freunde gerade machen, kostet viel Zeit und manchmal auch Nerven. Es sollte viel öfter mal liegen gelassen werden.

Foto: Daniel Bockwoldt/dpa 6. Sport treiben. Nicht nur zu Beginn des neuen Jahres ein beliebter Vorsatz. Die 40 Tage Fastenzeit bieten sich perfekt an, um Sportarten wie Pilates, Tai Chi, oder Walking auszuprobieren. Eventuell finden sich ein paar motivierte Freunde, mit denen es noch mehr Spaß machen wird.

Foto: Paul Zinken/Symbol 7. Auf Alkohol verzichten. Gerade nach den ganzen Karnevalstagen ist dies der ideale Zeitpunkt, um mal eine Pause zu machen. So kann man dem Körper und auch dem Geldbeutel einen Gefallen tun.



Foto: Carsten Rehder/Archiv 8. Mit den Shopping-Touren aufhören. Beim Fasten geht es hauptsächlich um die Reduzierung des Konsums von Dingen. Oftmals kauft man Artikel ein, die gar nicht benötigt werden. Es 40 Tage lang zu meiden, in Geschäfte zu gehen und sich danach zu belohnen ist sowieso schöner, als sich ständig etwas Kleines zu gönnen.

Foto: Monika Skolimowska/dpa 9. Den Fernseher mal ausgeschaltet lassen. Ob man ihn im Hintergrund laufen lässt oder ohne jegliche Aufmerksamkeit Sendungen schaut - jeder tut es. Stattdessen sollte man viel öfter mal ein Buch in die Hand nehmen oder andere kreative Dinge tun, wie malen oder neue Rezepte ausprobieren.

Foto: Getty Images/iStockphoto 10. Mehr Zeit mit der Familie verbringen. Oft merkt man erst spät, dass man die Familie wieder einige Wochen nicht besucht hat. Der ständige Stress und Alltag hindert einen daran. Regelmäßige Besuche sollten aber eingeplant werden. Denn Zeit mit den Liebsten zu verbringen, leistet einen großen Beitrag für unser aller Wohlbefinden.

Stefan Küper vom Umweltverband Germanwatch wendet ein, dass bei genauer Berechnung das Auto der eigentliche Kostentreiber sei. "Gerade bei Einbezug der Fixkosten wie Wertverlust des Wagens, Steuern, Versicherung, TÜV und so weiter fährt es sich mit Bus und Bahn in der Regel deutlich günstiger", sagte er der dpa. Zudem gebe es vielerorts gute Carsharing-Angebote. Auch er räumt aber ein: "Natürlich gibt es aber insbesondere auf dem Land Wohnlagen, in denen es ganz ohne Auto nur schwer geht."

Ähnlich sieht es der CDU-Verkehrsexperte Ulrich Lange. Beim Thema Autoverzicht komme es auf Realismus an. "Ich komme aus einem richtigen Flächenwahlkreis. In der Praxis stößt der Verzicht auf das Auto und der Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr für unsere Bürger und auch für mich dort auch an seine Grenzen."

Aufregung hatte zuletzt die Landesregierung in Baden-Württemberg mit ihrer Entscheidung ausgelöst, in Stuttgart ab 2018 an Tagen mit hoher Schadstoffbelastung zentrale Straßen im Talkessel für viele Diesel-Fahrzeuge zu sperren. Der Städtetag erklärte, auch andernorts werde man an Fahrverboten wohl nicht vorbeikommen. (dpa)