AfD-Politiker geht von Anschlag aus

02.03.2017 Koblenz. Vor dem Haus des AfD-Landtagsfraktionschefs steht ein Auto in Flammen. Seine Partei spricht schnell von einem „Brandanschlag“. Die Ermittlungen dauern aber noch an.

Das Auto der Ehefrau des rheinland-pfälzischen AfD-Landtagsfraktionschefs Uwe Junge ist in der Nacht zum Donnerstag ausgebrannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an, auch am frühen Nachmittag war diese laut Polizei noch unklar. Sie wollte auch keine Angaben dazu machen, ob es Hinweise auf Brandstiftung oder einen politischen Hintergrund gibt.

Junge dagegen schrieb auf seiner Facebook-Seite, der Wagen sei angezündet worden. Nur durch Glück seien die Flammen nicht auf das Haus übergegriffen, in dem er mit seiner Frau wohne. Die AfD-Fraktion sprach in einer Mitteilung von einem „Brandanschlag“. Das brennende Auto sei von Nachbarn entdeckt worden, diese hätten Hilfe gerufen.

Der Wagen stand der Polizei zufolge vor dem Wohnhaus in Mertloch (Kreis Mayen-Koblenz). Der Schaden wird auf rund 15 000 Euro geschätzt.

Auch Politiker anderer Parteien äußerten sich zu dem Brand. Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner schrieb auf Twitter: „Schlimmer Vorfall - egal, wen es trifft. Politiker aller Parteien dürfen nicht zur Zielscheibe werden.“

Vergangenen August war Junge in Mainz tätlich angegriffen worden. Damals hatte die Polizei mitgeteilt, ein Angreifer habe den Politiker nach dessen Aussage beleidigt, geschlagen und getreten. Junge erlitt Blutergüsse. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern noch an, teilte die Mainzer Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf Anfrage mit. Es gebe keine konkreten Hinweise auf die unbekannten Täter. Eine öffentliche Fahndung sei bislang ohne Resonanz geblieben. (dpa)