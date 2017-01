Kommentar zur Kandidatenkür der SPD

24.01.2017 Bonn. Martin Schulz ist in der Bundespolitik vor allem eines: ohne besondere Erfahrung. Dass Berlin anders ist als Brüssel, dürfte er rasch lernen. Sein Nachteil ist im Wahlkampf aber auch sein Vorteil: Er hat kein Amt und keine Position in der aktuellen Regierung. Angreifen wird ihm leichter fallen als allen anderen Sozialdemokraten.

Es war die letzte Möglichkeit für Sigmar Gabriel, eine weitere Niederlage zu vermeiden. Es wäre vermutlich die bitterste seiner Laufbahn geworden. Wie schwer er sich mit der Entscheidung zwischen Pflicht und Sorge tat, war schon länger zu beobachten. Die SPD wollte ihn nicht wirklich. Wie es einem Wahlkämpfer geht, dem die launische Sozialdemokratie nicht folgen mag, hat zuletzt Peer Steinbrück erfahren. Der hatte überdies die Medien in weiten Teilen gegen sich. Auch Gabriel ist nicht der Darling der Journalisten. Dass er sich ein ähnliches Schicksal erspart, ist verständlich.

Für seinen Abgang wählte er den letztmöglichen Zeitpunkt, bevor die Wahlkämpfe des Frühjahrs beginnen. Seine Konsequenz verdient Respekt. Spätestens seit Helmut Schmidts Abwahl und Gerhard Schröders Schwierigkeiten ist es SPD-Politikern klar, dass Spitzenkandidatur und Parteivorsitz besser zusammen gehören. Gabriel gibt daher auch den Parteivorsitz auf. Wirklich glücklich hat ihn diese Aufgabe offenbar nicht gemacht, obwohl er sich länger im Amt hielt als seine direkten Vorgänger und obwohl er eine Reihe von Erfolgen zu verzeichnen hat: Taktisches Geschick in Personalfragen, ein gutes Händchen, auch die innerparteilichen Gegner der großen Koalition auf Kurs zu bringen, dabei immer auch Mut zum Risiko. Wirklich gedankt hat es die SPD ihm nicht.

Jetzt soll es Martin Schulz richten, dessen Selbstbewusstsein für jede Herausforderung reicht. Aber ist das jetzt der große Befreiungsschlag für die SPD? Schulz ist in der Partei beliebter als Gabriel und er hat maßvoll bessere Werte in den Umfragen beim Wahlvolk. Aber ob er auch der richtige Kandidat ist, Angela Merkel aus dem Amt zu heben, darf man bezweifeln. Er ist in der Bundespolitik vor allem eines: ohne besondere Erfahrung. Er hat nie im Bundestag gesessen. Er war auch nie Minister. Landtagswahlen hat er noch nicht einmal verloren. In der SPD selbst ist er sicher gut vernetzt, er hat auch nichts mit der traumatischen Agenda 2010 zu tun. Die Flügelkämpfe in der Partei hat er bisher aus einigermaßen sicherer Distanz beobachtet. Jetzt ist er mittendrin und man wird sehen, ob die Partei ihn am Ende trägt.

Dass Berlin anders ist als Brüssel, dürfte er rasch lernen. Es ist der Wechsel aus dem Streichelzoo in die Schlangengrube. Sein Nachteil ist im Wahlkampf aber auch sein Vorteil: Er hat kein Amt und keine Position in der aktuellen Regierung. Angreifen wird ihm leichter fallen als allen anderen Sozialdemokraten.

So sagt der Vorgang am Ende eine Menge über den Zustand der SPD, die so dringend eine Perspektive sucht, aber keinen Kompass hat und eben auch keine Politiker, die sich gern auf den Schleudersitz des Spitzenkandidaten setzten. Olaf Scholz, der auch als Kandidat in Frage gekommen wäre, kennt die SPD genau und hat sich öffentlich aus der ganzen Debatte herausgehalten. (Helge Matthiesen)