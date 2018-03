Kommentar zur großen Koalition und SPD

Berlin. Für alle Minister der SPD bedeutet ihre Berufung ins nächste Bundeskabinett ein Karrieresprung, findet GA-Korrespondent Holger Möhle und kommentiert die nächste Legislaturperiode der Groko.

Drei Frauen, drei Männer, der Osten ist vertreten, Niedersachsen auch, der mächtige SPD-Landesverband Nordrhein-Westfalen sowieso. Quote und Proporz sind also erfüllt. Nach einigem Hin und Her, nach einem Hauen und Stechen mit durchaus sehr prominenten Opfern, hat nun auch die SPD ihr Feld bestellt. Die SPD-Minister für diese bereits dritte große Koalition seit 2005 sind ausgerufen. Ab Mitte kommender Woche, die Wahl von Angela Merkel zur Bundeskanzlerin vorausgesetzt, kann regiert werden.

Für alle Minister der SPD bedeutet ihre Berufung ins nächste Bundeskabinett ein Karrieresprung. Doch auch in diesem Fall gilt: Die Macht ist geliehen, letztlich vom Volk gewährt. Und sie ist auf Zeit, wie gerade Sigmar Gabriel erfahren muss. Für die SPD als Partei wiederum ist dieser Einzug in die nächste große Koalition mit der Frage verbunden: Wird sie als Volkspartei überleben? Denn eine Volkspartei, daran kann es keinen Zweifel geben, muss den Anspruch haben, aus ihren Reihen den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin zu stellen. Und davon ist die SPD aktuell sehr weit entfernt. Kanzler der SPD bleiben in Deutschland die Ausnahme.

Niemand weiß, was nach Ablauf dieser Legislaturperiode in knapp vier Jahren sein wird – oder früher. Banken- und Euro-Krise, Krieg in der Ostukraine oder auch der Brexit waren nicht vorhersehbar. Der Rückfall einiger EU-Länder in den Nationalstaat ist noch nicht endgültig beantwortet.

Wie viel Opposition riskieren?

Die neue Bundesregierung wird mit Herausforderungen beschäftigt und konfrontiert sein, die heute noch nicht auf dem Radarschirm zu erkennen sind. Gleichwohl wird Bundeskanzlerin Angela Merkel, wenn sie ihr Instinkt nicht verlässt, für die Zeit nach ihrer Regentschaft planen müssen.

Aus der SPD wird sich – je nach Entwicklung – früher oder später eine Gegenspielerin oder ein Gegenspieler zu Merkel zeigen müssen. Im April will sich Andrea Nahles zur nächsten Parteichefin wählen lassen. Nahles hat mit Sicherheit weiter führende Pläne als ihrer SPD in der Groko weiter beim Schrumpfen zuzusehen. Nahles ist nicht mehr Ministerin und somit von der Kabinettsdisziplin entbunden. Sie kann als Fraktions- und Parteichefin vergleichsweise frei agieren, sich aufstellen – und irgendwann angreifen. Merkel schätzt Nahles, sie kann deren Machtbewusstsein einschätzen, und wird sie allein deshalb niemals unterschätzen.

Die deutsche Sozialdemokratie, die ihre Parteivorsitzenden selten geschont hat, muss sich fragen, wie viel Opposition sie gegen Nahles riskieren will oder ob es vielleicht nicht doch besser ist, die eigene Parteichefin so stark wie möglich zu machen. Die SPD hat der staunenden Republik in der Kunst der Selbstzerfleischung schon ausreichend Lehrstunden gegeben. Es wäre an der Zeit, sich tatsächlich zu erneuern, wenn ihr der Weg ins Kanzleramt eines Tages doch noch gelingen soll.