Der Vorsitzende der oppositionellen nordrhein-westfälischen CDU, Armin Laschet, will künftig in Düsseldorf regieren.

01.04.2017 Münster. Nortdrhein-Westfalen ist mit seinen fast 18 Millionen Einwohnern das wichtigste Testgelände für die Bundestagswahl im Herbst. Die oppositionelle NRW-CDU startet mit ihrem Parteitag jetzt in den Landtagswahlkampf.

Sechs Wochen vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gibt die CDU heute bei einem Parteitag mit Kanzlerin Angela Merkel den Startschuss für den Wahlkampf.

In Münster will die NRW-CDU ihr Wahlprogramm verabschieden und ihre Alternativen zur Politik der rot-grünen Landesregierung in den zentralen Feldern Bildung, Sicherheit und Wirtschaft deutlich machen. Die NRW-Wahl gilt als wichtigster Stimmungstest vor der Bundestagswahl im September.

Der CDU-Landesvorsitzende Armin Laschet zeigte sich vor dem Parteitag zuversichtlich, dass die CDU stärkste Kraft in Nordrhein-Westfalen werden könne. In jüngsten Umfragen liegen die Christdemokraten allerdings klar hinter der SPD. Laschet, der Ministerpräsident werden will, wirft der Amtsinhaberin Hannelore Kraft (SPD) vor, das Land sieben Jahre lang unter Wert regiert zu haben. Nordrhein-Westfalen wählt am 14. Mai. (dpa)