Kommentar zur Videoüberwachung

Videokameras auf dem Rheinischen Platz in Essen.

Können Videokameras auf öffentlichen Plätzen Terror-Attentäter stoppen? Sie können es nicht. Anis Amri hätte trotz Videoüberwachung auf dem Berliner Breitscheidplatz seinen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt verübt. Der Fall Amri ist vor allem durch eklatantes Behördenversagen begünstigt worden. In diesem Fall können sich verantwortliche Behörden in NRW nicht wegducken. Trotzdem ist eine Ausweitung der Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen in Zeiten latenter Terrorgefahr ein Instrument, über das der Gesetzgeber ernsthaft nachdenken muss.

Videoüberwachung ist ebenso wie die elektronische Fußfessel kein Allheilmittel, aber sie kann nach einer Tat helfen, Verdächtige schneller zu identifizieren. Sie verhindert mitunter die erfolgreiche Ausspähung eines Objektes, weil potenzielle Täter sich beobachtet fühlen müssen. Und sie kann – zumindest subjektiv – das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung verbessern, auch wenn Ängste vor einem Überwachungsstaat nachvollziehbar sind.

Noch hat der Bundestag die von der Bundesregierung geplante Ausweitung der Videoüberwachung wie auch den Einsatz sogenannter „Bodycams“ bei Polizisten nicht beschlossen. Doch videoüberwachte öffentliche Orte sind zumindest für die Zukunft keine dunklen Zonen mehr. Es ist ein Unding, wenn Videoüberwachung an neuralgischen Plätzen fehlt, die Polizei aber nach einem Attentat, wie in Berlin geschehen, Bürger aufrufen muss, ihre Handyvideos den Ermittlern zur Verfügung zu stellen. Gefährder sollen wissen, dass sie sich nicht im Niemandsland bewegen. (Holger Möhle)